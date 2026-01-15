Palmeiras se reapresenta após vitória em clássico, e Carlos Miguel valoriza legado de Weverton

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta quinta-feira (15), na Academia de Futebol, no dia seguinte à vitória por 1 a 0 sobre o Santos, na Arena Barueri, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

Os jogadores que atuaram por pelo menos 45 minutos realizaram atividades regenerativas, enquanto o restante do elenco foi a campo e fez trabalhos de construções de jogadas (primeiramente, com o auxílio de estacas e, na sequência, em uma movimentação de 11 contra 11 em dimensões reduzidas).

Situação dos lesionados do Palmeiras

Preservado contra o Santos, o lateral-esquerdo Jefté participou de grande parte do treino. Recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo, o meio-campista Felipe Anderson, por sua vez, começou o processo de transição física ao lado de Lucas Evangelista e Figueiredo.

Já o meio-campista Andreas Pereira, substituído no primeiro tempo do clássico, sofreu um trauma no ombro esquerdo e, após passar por exames, já iniciou tratamento conservador (sem necessidade de intervenção cirúrgica) com o Núcleo de Saúde e Performance.

Carlos Miguel celebra boa fase no Palmeiras

O goleiro Carlos Miguel, que chegou à titularidade alviverde após lesão de Weverton, então titular, no final da temporada passada, segue como principal jogador da posição, principalmente após a saída do ídolo para o Grêmio.

O arqueiro, aliás, fez questão de valorizar o ex-companheiro Weverton, que se despediu do clube como o goleiro com mais títulos (12) em toda a história do Palmeiras – ao todo, foram 454 jogos desde 2018.

- Trabalhei com ele por pouco tempo e deu para ver como ele é como pessoa, a liderança que ele tinha e o legado que ele deixou de vitórias, títulos e amizades com todos aqui dentro. Ele deixou muitas coisas boas e não é à toa que saiu pela porta da frente. A homenagem para ele foi algo muito especial. Ele é mais velho do que eu e pude aprender muito com ele. Só tenho a agradecer a ele por tudo e fico feliz que ele também esteja feliz, que é o mais importante. Desejo muito sucesso a ele hoje e sempre - disse.

