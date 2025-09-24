Fluminense: compare números de Renato Gaúcho e Mano Menezes

O Fluminense está, pela segunda vez na temporada, em busca de um treinador. Renato Gaúcho pediu demissão na última terça-feira (23), após a eliminação nas quartas de final a Sul-Americana, diante do Lanús. O técnico, por sua vez, assumiu o cargo em abril, substituindo o demitido Mano Menezes.

Os números mostram que a troca de comando levou a uma pequena melhora de resultados. Com Mano, o Tricolor disputou 46 jogos com 20 vitórias, 13 empates e 13 derrotas, um aproveitamento de 52,9%. Por sua vez, Renato acumulou 21 vitórias, oito empates e 11 derrotas nas 40 partidas da sexta passagem pelas Laranjeitas, conquistando 59% dos pontos possíveis.

As estatísticas demonstram também diferença no desempenho do Flu com os dois técnicos. A equipe de Mano Menezes fez 58 gols, mesmo núemro do time Renato Gaúcho. Contudo, considerando a quantidade de jogos de cada, Portaluppi tem média superior (1,5 contra 1,26 gols por jogo).

Por outro lado, a performance defensiva do Fluminense foi melhor com Mano. Em 46 partidas, a equipe sofreu 40 gols entre julho de 2024 e março deste ano, uma média de 0,87. Com Renato, porém, o Tricolor foi vazado 39 vezes em 40 jogos, aproximadamente uma por partida.

Números de Mano e Renato no Fluminense

Mano Menezes no Fluminense

46 jogos

20V | 13E | 13D

52.9% de aproveitamento

58 gols marcados (1.26 por jogo)

40 gols sofridos (0.87 por jogo)

Renato Gaúcho na última passagem pelo Fluminense

40 jogos

21V | 8E | 11D

59% de aproveitamento

58 gols marcados (1.5 por jogo)

39 gols sofridos (1.0 por jogo)

