menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Fluminense: compare números de Renato Gaúcho e Mano Menezes

Últimos técnicos do Tricolor têm aproveitamento próximo, mas com diferenças de desempenho

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/09/2025
19:22
Fluminense Renato Gaúcho Mano Menezes
imagem cameraRenato Gaúcho e Mano Menezes, últimos técnicos do Fluminense (Fotos: Mauro Pimentel / AFP | Lucas Merçon / FFC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense está, pela segunda vez na temporada, em busca de um treinador. Renato Gaúcho pediu demissão na última terça-feira (23), após a eliminação nas quartas de final a Sul-Americana, diante do Lanús. O técnico, por sua vez, assumiu o cargo em abril, substituindo o demitido Mano Menezes.

continua após a publicidade

➡️ Thiago Silva revela favorito para substituir Renato Gaúcho no Fluminense

Os números mostram que a troca de comando levou a uma pequena melhora de resultados. Com Mano, o Tricolor disputou 46 jogos com 20 vitórias, 13 empates e 13 derrotas, um aproveitamento de 52,9%. Por sua vez, Renato acumulou 21 vitórias, oito empates e 11 derrotas nas 40 partidas da sexta passagem pelas Laranjeitas, conquistando 59% dos pontos possíveis.

As estatísticas demonstram também diferença no desempenho do Flu com os dois técnicos. A equipe de Mano Menezes fez 58 gols, mesmo núemro do time Renato Gaúcho. Contudo, considerando a quantidade de jogos de cada, Portaluppi tem média superior (1,5 contra 1,26 gols por jogo).

continua após a publicidade

Por outro lado, a performance defensiva do Fluminense foi melhor com Mano. Em 46 partidas, a equipe sofreu 40 gols entre julho de 2024 e março deste ano, uma média de 0,87. Com Renato, porém, o Tricolor foi vazado 39 vezes em 40 jogos, aproximadamente uma por partida.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Números de Mano e Renato no Fluminense

Mano Menezes no Fluminense
46 jogos
20V | 13E | 13D
52.9% de aproveitamento
58 gols marcados (1.26 por jogo)
40 gols sofridos (0.87 por jogo)

Renato Gaúcho na última passagem pelo Fluminense
40 jogos
21V | 8E | 11D
59% de aproveitamento
58 gols marcados (1.5 por jogo)
39 gols sofridos (1.0 por jogo)

continua após a publicidade

➡️Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Renato Gaúcho em Fluminense x Lanús
Renato Gaúcho em Fluminense x Lanús (Foto: PIMENTEL / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias