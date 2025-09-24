Fluminense não tem pressa para definir novo técnico; Cuca está descartado

Após a saída de Renato Gaúcho, o Fluminense não tem pressa para definir o nome do novo treinador. A diretoria avalia com cautela o cenário do mercado e, neste primeiro momento, os nomes disponíveis não agradam internamente. A confiança depositada em Marcão, que assume o time interinamente, também pesa na decisão. O auxiliar permanente já comandou a equipe em outras ocasiões e tem respaldo pelo trabalho realizado no clube. O nome de Cuca, ventilado logo após a saída de Renato, está descartado no momento.

Um dos fatores que contribuem para a tranquilidade da direção é o calendário. O Tricolor tem pela frente o clássico contra o Botafogo, no próximo domingo (28), pelo Campeonato Brasileiro, mas a semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco será apenas em dezembro. Essa distância dá margem para que o clube analise com calma o perfil ideal para conduzir a equipe.

Outro ponto é que ainda não houve convocação de reunião extraordinária para tratar do assunto. As reuniões pós-jogo são comuns e, naturalmente, a escolha do novo técnico entrou na pauta. Entretanto, o processo não deve ser acelerado apenas pela pressão externa. Com Marcão no comando provisório, a diretoria entende que o time seguirá competitivo enquanto estuda as opções disponíveis.

Renato fala sobre saída do Fluminense

Menos de 24 horas depois da eliminação do Fluminense para o Lanús, pela Copa Sul-Americana, Renato Gaúcho utilizou suas redes sociais para se manifestar sobre o pedido de demissão.

No post, o treinador afirmou que decidiu deixar o clube por "uma série de fatores" e agradeceu ao presidente Mário Bittencourt, ao diretor de futebol Paulo Angioni e a toda diretoria pelo apoio. Renato também fez questão de destacar o trabalho dos jogadores e funcionários do clube:

— Infelizmente não conseguimos avançar na Copa Sul-Americana e por uma série de fatores decidi que o melhor seria a minha saída. Gostaria de agradecer ao presidente Mario Bittencourt, que vem fazendo um grande trabalho, ao Paulo Angioni e a toda diretoria pelo apoio. Agradecer também a todos os membros da comissão técnica e aos funcionários. Ao grupo de jogadores, que vem fazendo um ano fantástico.

O treinador ainda mandou um recado à torcida tricolor:

— Muito obrigado à imensa torcida do Fluminense e que ela não se deixe influenciar por uma meia dúzia de "gênios" que acham que sabem tudo mas que na verdade estão destruindo o futebol.

A publicação ocorreu horas após o empate com o Lanús no Maracanã, que selou a eliminação do Flu na competição. A decisão de Renato de deixar o clube já havia sido comunicada na coletiva pós-jogo e oficializada pelo Tricolor em nota.