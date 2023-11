Questionado sobre o Fluminense ser o fiel da balança do Campeonato Brasileiro por enfrentar Grêmio e Palmeiras, dois concorrentes na luta pelo título nacional, nas duas últimas rodadas, o treinador afirmou que sua prioridade será seu clube. Nesse sentido, o comandante já deu a entender que deverá poupar o elenco, assim como fez antes da decisão da Libertadores.



- Obviamente que vamos pensar primeiramente no que é importante para o Fluminense. Fizemos isso quando tivemos que priorizar a Libertadores. Se tivermos que mexer no time pensando no Mundial, vamos fazer. Mas vamos respeitar a competição até o fim. O fato de ser o fiel da balança não passa pela minha cabeça. O que passa na minha cabeça é jogar com o máximo de seriedade possível e priorizar as coisas do Fluminense.