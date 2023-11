Flamengo e Fluminense se enfrentaram neste sábado (11), no Maracanã, em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi bem dividida, com o Rubro-Negro sendo amplamente superior no primeiro tempo, e o Tricolor tendo maior domínio na segunda etapa. Truncado, mas lá e cá, o duelo terminou empatado em 1 a 1. A reta final do confronto teve confusão entre jogadores e dois expulsos, um para cada lado: Nino e Gabigol.