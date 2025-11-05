O Fluminense divulgou, nesta quarta-feira (5), a data da eleição que definirá o Presidente e o Vice do próximo triênio. Prevista em Estatuto para a segunda quinzena de novembro, o pleito será realizado no dia 29, entre 8h e 17h (de Brasília), de forma presencial, na sede de Laranjeiras.

continua após a publicidade

O edital de convocação também prevê que serão definidos 150 membros efetivos e 50 suplentes que, junto aos Conselheiros Natos, integrarão o Conselho Deliberativo.

➡️ Eleições Fluminense: MP do Rio determina criação de comissão independente

De acordo com o Estatuto do Fluminense, têm direito a voto os sócios maiores de 16 (dezesseis) anos pertencentes ao quadro social há mais de um ano completo, ininterrupto e em situação regular até o dia da eleição, e aqueles pertencentes à categoria de Sócio Futebol há mais de dois anos completos, ininterruptos, e que não tenham sido excluídos do quadro associativo em decorrência do não pagamento de três mensalidades contínuas ou alternadas.

continua após a publicidade

Torcedores dos seguintes planos estão aptos a votar: "Arquiba 75%" e "Arquiba 75% Toda Terra", Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca+ e Maraca+ Família. Os planos Sub-12, Guerreiro, Guerreiro Toda Terra e Arquiba Raíz não podem participar da eleição. Atualmente, o clube possui 37.560 sócios ativos.

A inscrição das chapas começou no sábado (1) e vai até o dia 15 de novembro. Candidato apoiado por Mário Bittencourt, o atual Vice-Presidente Geral Mattheus Montenegro concorre ao lado de Ricardo Tenório. Na oposição, Celso Barros e Ademar Arrais também lançaram candidatura.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Eleições podem ser decisivas para avanço da SAF

Em reunião do Conselho Deliberativo, em setembro deste ano, Montenegro definiu que a votação para aprovar ou reprovar a proposta da SAF seria realizada após as eleições presidenciais. O clube tem em mãos uma oferta liderada por Carlos de Barros, sócio da Lazuli Partners, e Alessandro Farkuh, sócio do BTG Pactual. O documento prevê um investimento total de 6,9 bilhões de reais ao longo de 10 anos, com aporte inicial de 500 milhões e assunção da dívida.