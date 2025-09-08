Fluminense define votação para aprovação de proposta de compra da SAF

Durante a reunião do Conselho Deliberativo do Fluminense sobre a proposta de compra da SAF, o vice-presidente e candidato da situação, Mattheus Montenegro, definiu que a votação do corpo para aprovar ou não a negociação só acontecerá após as eleições. O processo eleitoral será em novembro.

Mattheus foi o responsável pela busca de investidores para o Tricolor. O vice-presidente falou na reunião do Conselho após a abertura de Mário Bittencourt. A fala foi nesta segunda-feira (8), na sede social do clube, momentos antes da apresentação da proposta.

Proposta de compra da SAF do Fluminense

O presidente Mário Bittencourt recebeu, na tarde desta segunda-feira, a proposta para a criação da SAF do Fluminense. O documento foi entregue por Carlos de Barros, sócio da Lazuli Partners, e Alessandro Farkuh, sócio do BTG Pactual.

- Recebemos a proposta hoje e levaremos para análise dos sócios e torcedores com a responsabilidade e o respeito que o Fluminense e os tricolores merecem. Vivemos um momento decisivo na história do clube, e nosso único objetivo é garantir o direito dos tricolores de decidirem o que for melhor para o presente e o futuro da instituição - disse Mário

Carlos de Barros, da Lazuli Partners, ressaltou o grupo de investidores.

- Estou extremamente orgulhoso do grupo de tricolores que conseguimos reunir para fazer um aporte financeiro robusto que vai levar o Fluminense a um nível de competitividade adequado à exigência legítima do torcedor. Todos estamos alinhados no propósito de construir uma SAF que, ao mesmo tempo, honre a tradição e garanta competitividade para Fluminense figurar entre os três melhores times do Brasil.

