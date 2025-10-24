Eleições Fluminense: vice rompe com Celso Barros após atitude do pré-candidato

Rafael Rolim anunciou o desligamento da chapa "O Flu é dos Tricolores" nesta sexta-feira (24) após discordância com conduta de Celso Barros. Os dois, que eram pré candidatos a vice-presidência e presidência do Fluminense – respectivamente, participaram de uma entrevista no canal "Jornada KTO 1902" na noite da quinta-feira (23).

Durante o discurso no programa, Celso Barros criticiou abertamente jogadores do atual elenco do Fluminense. A atitude foi reprovada pelo ex vice-presidente da chapa em nota oficial no seu "X" pessoal.

Nota de Rafael Rolim

"Carta Aberta aos Tricolores. Venho aqui hoje para prestar contas a cada um de vocês. Participei deste pleito eleitoral pedindo o voto e a confiança dos tricolores. Da mesma forma que pedi tudo isso, hoje venho também pedir desculpas. Não tenho qualquer dificuldade em fazê-lo, porque a minha ambição política jamais estará acima do meu amor pelo Fluminense. Por divergências sobre a condução do futebol, especialmente no que diz respeito ao tratamento com nossos jogadores e à valorização das conquistas históricas do Fluminense, decidi me desligar da chapa O Flu é dos Tricolores. Registro aqui minha gratidão ao Celso Barros por tudo o que já fez pelo nosso clube e desejo-lhe sorte nessa caminhada. Espero sinceramente que as forças de oposição possam se unir em torno de um nome capaz de representar um Fluminense forte, independente e livre de interesses ocasionais. O fim desse ciclo de gestão é uma necessidade. O Fluminense sempre será a minha causa. Na arquibancada ou na política, nunca deixarei de lutar por ele. Que vença o Fluminense, sempre. Um abraço e saudações tricolores."

Eleições Fluminense: Rafael Rolim na apresentação da chapa "O Flu é dos Tricolores" (Foto: Armando Paiva)

A reportagem do Lance! procurou a chapa "O Flu é dos Tricolores", que preferiu não se pronunciar.

Celso Barros no Fluminense

Em 2019, Celso foi eleito como vice de Mário Bittencourt, mas deixou a função no mesmo ano e passou a trocar farpas com o atual mandatário pelas redes sociais. Além do cargo no clube, Celso Barros presidiu a Unimed quando foi patrocinadora máster do Tricolor, na conquista do Brasileirão de 2010 e 2012, e da Copa do Brasil de 2007.

Eleições podem ser decisivas para avanço da SAF

Em reunião do Conselho Deliberativo, em setembro deste ano, Mattheus Montenegro, atual vice-presidente do clube e candidato a presidente da chapa da situação, definiu que a votação para aprovar ou reprovar a proposta da SAF seria realizada após as eleições presidenciais. O clube tem em mãos uma oferta liderada por Carlos de Barros, sócio da Lazuli Partners, e Alessandro Farkuh, sócio do BTG Pactual. O documento prevê um investimento total de 6,9 bilhões de reais ao longo de 10 anos, com aporte inicial de 500 milhões e assunção da dívida.