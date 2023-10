- Essa enxurrada de técnicos estrangeiros prejudica a ascensão de novos treinadores brasileiros. Mas alguns estão muito bem. O Diniz é dessa safra nova. É de uma safra de muita ousadia na forma de jogar, resgatando e valorizando a verdadeira característica do futebol brasileiro. Ele extrai muito isso do seu jogador, por isso eu gosto do trabalho dele. Pouco antes dele assumir o comando da Seleção, eu falei que meu treinador para o resgate da essência do futebol brasileiro, do drible, a ousadia, a forma de jogar, a improvisação, seria o Diniz. Ele resgata um pouco a forma de jogar do passado. O Brasil precisa recuperar isso.