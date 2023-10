- O que eu posso garantir é que se tivesse o VAR hoje, anularia o pênalti marcado lá. Eu lembro pela importância do jogo, o Fluminense chegou a final da Copa do Brasil com uma campanha muito boa, mas foi muito difícil no Beira-Rio. O Zé Teodoro foi expulso no início do segundo tempo, mas mesmo assim jogávamos por um empate. Se não fosse a arbitragem, nós ganharíamos o título. Fizemos um jogo muito bom, com muita marcação, fugindo um pouco das nossas características daquele Fluminense até por conta da expulsão. Tenho muita memória, pois queria ser muito campeão com o Fluminense. Meu pai era tricolor e queria que ele experimentasse o sabor de ter um filho campeão com a camisa do Fluminense. Era um clube que eu gostava muito, então me apaixonei, mas infelizmente acabou acontecendo esse pênalti que garantiu a conquista do Internacional .a Copa do Brasil.