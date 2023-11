O treinador também explicou a ausência de alguns veteranos, como Marcelo, Germán Cano e Felipe Melo, que não viajaram com o elenco para o Rio Grande do Sul. Diniz explicou que buscou a vitória no Beira-Rio com algumas mudanças, mas saiu satisfeito com o 0 a 0.



- O Marcelo e Cano estavam desgastados. Felipe Melo sentiu um pouco a perna, mas nada grave. A saída do Alex foi por conta do cartão amarelo. O Nino estava um pouco desgastado, pois estava há quase 20 dias sem jogar e teve um desgaste muito grande na final, pois atuou durante os noventa minutos além da prorrogação. Fizemos as trocas no intuito de buscar a vitória e acho que o empate foi justo.