Quatro dias após a conquista da Libertadores, André revelou uma forte cobrança de Fernando Diniz visando o confronto com o Internacional. Apesar do empate entre Fluminense e o Colorado, o meia avaliou positivamente o ponto conquistado fora de casa.



- Sabemos da dificuldade que é jogar uma partida após uma grande conquista, mas o Diniz cobrou muito da gente nesse jogo para que entrássemos 100% focados, tentando buscar a vitória. Não foi diferente. É muito difícil jogar no Beira-Rio. O Internacional é um time qualificado. Viemos com um time mesclado, tentamos criar, mas sabíamos que seria difícil. Creio que o 0 a 0 foi de bom tamanho também.