Ex-Fluminense analisa 2024 do clube e pede reformulação do elenco

Antônio Carlos, formado pelo Fluminense, falou com exclusividade ao Lance! sobre a reformação do elenco para a temporada de 2025. A equipe de reportagem conversou com o ex-jogador durante o evento "Craque do Amanhã".

Antônio Carlos afirmou que a reformulação de elenco no futebol brasileiro ocorre em qualquer clube. Assim, no Fluminense não seria diferente, de modo que a especificidade do grupo seja respeitada.

— Na minha opinião, eu acho que a reformulação existe em qualquer time. Claro que os jogadores são um pouco mais velhos, alguns, mas não são todos. Mas aí quem está de dentro, lógico que tem outra visão. A gente que está de fora, a gente acha, né? — disse o ex-jogador.

Além disso, o cria de Xerém analisou os problemas do Fluminense em 2024, após passar por um dos anos mais vitoriosos de sua história.

— Então, o que acho é o seguinte, ano passado teve um ano ótimo, que o Diniz fez as peças funcionarem da maneira que eles estavam, bem fisicamente, e esse ano teve uma queda de produção primeiro, fisicamente, porque realmente o jogador ainda não aguentava o jogo todo, e aí essas peças que vinha no segundo tempo, não conseguia deixar o time no mesmo nível. Então, acho que esse foi o principal fator — disse Antônio Carlos, que ainda completou:

— É claro que, como falei, a reformulação vai acontecer, mas são coisas que só quem está lá dentro que pode responder.

A tendência é que o elenco do Tricolor tenha mais mudanças no time titular que em anos anteriores. No decorrer de 2024, o time já teve saídas importantes, como as de Nino, Marcelo e André. Nesta janela, as permanências de Arias, que deseja sair para a Europa, e Ganso, procurado pelo Santos, são dúvidas. Com isso, o time campeão da Libertadores em 2023 vai se desfazendo pouco a pouco.

Na janela de transferências de pré-temporada, o Fluminense anunciou Hércules, ex-Fortaleza, como o primeiro reforço para 2025. A negociação do volante é mais cara da história do Tricolor em valores absolutos. Por sua vez, Marquinhos, Felipe Melo, Diogo Barbosa e Gabriel Pires estão de saída do clube.

Antônio Carlos no Fluminense

Antônio Carlos, de 41 anos, foi revelado nas categorias de base do Fluminense em 2003. Durante a carreira, o ex-zagueiro teve passagens por Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, São Paulo, Avaí, Ceará, Boavista, Brusque, Brasiliense e Olaria. Fora do país, ele atuou pelo Ajaccio, da França, e Magallanes, do Chile. Ao todo, o ex-zagueiro disputou 82 partidas pelo Tricolor, com seis gols marcados. Por títulos, venceu a Taça Rio e o Campeonato Carioca, em 2005.