Everaldo abre jogo sobre disputa com Cano e revela motivo de escolha pelo Fluminense

Reforço do Fluminense, Everaldo explicou os motivos para deixar o Bahia e vestir a Armadura Tricolor, em 2025. O centroavante afirmou que está empolgado e motivado com o desafio, mas também citou as competições que o clube irá disputar como um fator importante na sua decisão.

- É o desafio mais importante da minha carreira. Embora eu tenha 33 anos, passei por clubes grandes, com desafios importantes, mas esse é o maior. Estou muito entusiasmado. É colocar em prática o que sei fazer. Vim aqui para ajudar, somar e vou buscar o meu espaço. Temos competições importantes, como Mundial, Brasileirão, Campeonato Carioca... Quero conquistar coisas grandes com o Fluminense.

Aos 33 anos, Everaldo chega para disputar posição com Germán Cano, artilheiro do Fluminense com 10 gols na temporada. O atleta revelou uma grande admiração e respeito pelo argentino e vê a "briga" como algo natural.

- É uma disputa natural, como todas. Isso não é novidade para mim, nem para o Cano. Levo isso de forma bem natural. É um privilégio jogar com ele, treinar com ele. É um cara fora de série. A temporada no Brasil é larga, são muitos jogos e dificilmente um atleta consegue jogar todos os jogos durante os 90 minutos. Então estou me preparando e quando for necessária minha presença, vou buscar meu espaço. Tenho muita admiração pelo Cano, porque é uma referência não só para o Fluminense, mas a nível nacional e internacional também. Não tem porque eu ter vaidade nessa situação.

Desde sua chegada, Everaldo já fez três jogos pelo Fluminense, soma um gol e três assistências em sua curta trajetória. O atleta vive a expectativa de iniciar o confronto contra o Volta Redonda, no domingo (9), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca.

Jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca

- Eu estou muito feliz, fui muito bem recebido pelo grupo. Já tive algumas oportunidades de entrar em campo, pude contribuir com gols e assistências e estou aqui para ajudar, somar no elenco. Foi um elástico no primeiro jogo, mas futebol tem seus momentos traiçoeiros. Então não podemos dar margem para erro, vai ser um jogo difícil lá e temos que buscar essa classificação para pensar na final.

Versatilidade

- Gosto de jogar como centroavante, mas também gosto de sair pelos lados. No ano passado, joguei pelo lado no Bahia. Pude contribuir com gols, mas com bastante assistências. Tenho essa versatilidade. Faço meu trabalho, meu foco sempre é o gol, mas penso em ajudar a equipe da melhor maneira possível.

Titularidade contra o Volta Redonda

- Não conversei com o Mano sobre isso. Houve um treino separado para quem jogou (contra o Caxias). Ainda não tem nada definido. Se eu iniciar, estou preparado, estou bem. Se cria a expectativa, mas isso só deve ser definido amanhã.

Número nove

- Eu sempre gostei de usar a número nove. Maior parte da minha carreira foi usando esse número. Tem uma representatividade muito grande no clube, mas eu estou bem tranquilo. É uma responsabilidade grande, mas levo de maneira natural. Vou fazer meu melhor, me esforçar ao máximo para entregar o que todos imaginam.

Adaptação ao Rio

- Eu estava no Bahia, tinha mais um ano de contrato, estava bem feliz, minha família adaptada. Chegaram algumas propostas do Brasil e do exterior, mas nada que tenha mexido comigo. A partir dom omento que chegou o Fluminense, não pensei duas vezes. Morar no Rio de Janeiro, jogar no Fluminense, jogar no Maracanã, ter a oportunidade de jogar no Maracanã foram os principais motivos para eu tomar a decisão de vir para cá.

Relação com Ceni e saída do Bahia

- Eu estava bem adaptado ao Bahia, o Rogério (Ceni) foi um treinador muito importante na minha carreira, um dos melhores com quem já trabalhei. Pelo esquema do Rogério, é um esquema diferente do que a gente está acostumado. Por ser mais versátil, eu era muito importante para o esquema dele. No ano passado, eu fui importante para o clube ter conquistado a vaga na Libertadores. Por conta disso, o Rogério contava comigo nesse ano, mas quando chega a proposta do Fluminense, eu tomei essa decisão de sair. Foi difícil, mas vir para o Fluminense tem mais tempo de contrato, mas por poder jogar as competições que vou jogar, isso fez com que eu tomasse essa decisão. O Rogério é nível de Seleção como treinador. Mas eu queria algo a mais na minha carreira e vim buscar isso no Fluminense.