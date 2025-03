Fluminense ‘ganha direito’ de rodar elenco na semifinal do Campeonato Carioca

Classificado na Copa do Brasil e com um pé na final do Campeonato Carioca, o Fluminense ganhou o direito de roda o elenco no jogo de volta da semifinal do estadual. Após a goleada por 4 a 0 sobre o Volta Redonda no confronto de ida, o Tricolor pode optar por poupar as principais peças do elenco.

A equipe de Mano Menezes pode perder por até três gols de diferença que garantirá sua vaga na final do Campeonato Carioca. Com semanas de jogos intensas e atuando com força máxima, o Time de Guerreiros pode optar por mudar a estratégia visando a decisão do estadual.

Nos últimos dias, o Fluminense viveu decisões para entrar no G-4 da Taça Guanabara e ter a chance de disputar o título, além de dois confrontos únicos que valiam classificação e dinheiro pela Copa do Brasil. Com isso, o Tricolor não conseguiu poupar atletas, e peças chaves, como Jhon Arias, Germán Cano, Canobbio, Martinelli, Gabriel Fuentes, Ignácio e Freytes vêm jogando há quatro partidas seguidas.

Com o jogo de ida da decisão do Campeonato Carioca marcado para quarta-feira (12), o Fluminense não pode descartar a preservação de alguns nomes de olho na final. Até porque não haverá muito tempo para que os jogadores descansem e se recuperem da forma mais adequada, mas também evita riscos de lesão ou suspensão.

Na última quinta-feira (6), o elenco do Fluminense retornou ao Rio de Janeiro após derrotas o Caxias, pela Copa do Brasil. Com isso, Mano Menezes tem apenas duas sessões de treinamentos para o duelo contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, para decidir quem iniciará na equipe titular.

Entre reforços e atletas que ganham oportunidades recorrentes com Mano Menezes, o Fluminense conta com Riquelme Felipe, Hércules, Everaldo, Keno e Bernal como jogadores que podem receber chances caso o treinador decida poupar e rodar o elenco. Apesar do início ruim, o Tricolor vive um período marcado pela tranquilidade e confiança das arquibancadas.