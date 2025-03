Escalações de Fluminense x Volta Redonda: tudo pronto para o jogo de ida da semifinal

Fluminense e Volta Redonda estão escalados para a partida deste domingo (2) de carnaval, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. No Maracanã, as equipes se enfrentam às 18h (de Brasília). O estádio deve receber cerca de 16 mil torcedores.

O Tricolor das Laranjeiras, que venceu no meio da semana o Águia de Marabá por 8 a 0 pela Copa do Brasil, não contará com a presença de Lima, titular na partida em Belém. O meio-campista deixou a partida com dores na panturrilha esquerda. Além dele, Thiago Silva, Manoel, Renato Augusto e Ganso também estão fora da partida deste domingo.

Assim, o técnico Mano Menezes escalou a equipe com: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Gabriel Fuentes; Martinelli, Otávio, Arias, Serna, Canobbio e Cano.

Já o Volta Redonda, que busca surpreender o Fluminense no Maracanã, não contará com desfalques. Assim, o técnico Rogério Corrêa conta com força máxima.

O Voltaço, que fez a segunda melhor campanha da primeira fase, entra em campo com: Jean ; Wellington Silva, Lucas Souza, Fabricio e Sanchez; Pierre, Robinho, PK e Marquinhos; MV e Bruno Santos.