Cano vive expectativa de escrever nova marca na história do Fluminense

Diante do Águia de Marabá, Germán Cano chegou aos 98 gols pelo Fluminense e igualou Lula como o 15º maior artilheiro da história do Tricolor. Diante do Volta Redonda, o centroavante vive a expectativa de chegar ao seu centésimo gol e seguir escrevendo sua história no clube.

Na véspera de disputar a semifinal do Campeonato Carioca, Cano também possui boas memórias pelo Fluminense sobre essa fase contra o Voltaço. Em 2023, o atleta balançou as redes quatro vezes contra o rival e foi o principal responsável pela classificação do Time de Guerreiros à final.

Na atual temporada, o camisa 14 reencontrou a boa fase, fez as pazes com os gols e já igualou a quantidade de vezes em que balançou as redes na última temporada. Neste momento, Cano é o artilheiro da Copa do Brasil e o segundo maior goleador do Campeonato Carioca.

Além do objetivo de chegar ao centésimo gol pelo Fluminense, o centroavante sonha em se aproximar da marca dos 10 maiores artilheiros do clube. No entanto, a missão para alcançar Washington ainda em 2025 não é fácil, uma vez que precisa de mais 22 gols.

Ainda assim, Cano dá uma resposta após as saídas de John Kennedy e Kauã Elias, além de um 2024 marcado por lesões e discreto no Tricolor. O atleta volta a se tornar referência no ataque e a maior esperança para que o Fluminense se recoloque na posição de brigar por títulos novamente.

Cano marcou quatro gols em Fluminense x Volta Redonda, em 2023 (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Cano na lista de artilheiros do Fluminense

1) Waldo (319 gols)

2) Fred (199 gols)

3) Orlando (186 gols)

4) Hércules (165 gols)

5) Telê (162 gols)

6) Welfare (161 gols)

7) Russo (155 gols)

8) Preguinho (132 gols)

9) Magno Alves (124 gols)

10) Washington “Casal 20” (120 gols)

11) Ézio (118 gols)

12) Escurinho (111 gols)

13) Jair Francisco (107 gols)

14) Zezé (106 gols)

15) Cano e Lula (98 gols)

17) Rodrigues e Didi (97 gols)

19) Romeu e Flávio (92 gols)

21) Simões (91 gols)