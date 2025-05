Escalação: Fluminense tem Ganso de volta contra a Aparecidense

A escalação do Fluminense para enfrentar a Aparecidense está definida. Com Keno e Freytes poupados, Renato Gaúcho promoveu mudanças na defesa e no ataque para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola às 19h30, no Mané Garrincha, e a transmissão é exclusiva da Amazon Prime Vídeo.

O Tricolor tem a vantagem no confronto, pois venceu o jogo de ida por 1 a 0, com gol de Keno, no Maracanã. Com isso, pode empatar para avançar às oitavas de final. Uma derrota pelo mesmo placar leva a decisão para os pênaltis.

Ganso volta aos titulares, Thiago Silva é banco

Keno comemora gol do Fluminense contra Aparecidense pela Copa do Brasil (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Para o confronto, Renato Gaúcho tem os desfalques dos lesionados Otávio (tendão de Aquiles), Bernal (lesão muscular grau 3), Cano (lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo) e Canobbio (fratura no osso zigomático da face). O meia Lima, que teve contusão muscular grau 1, está em transição para os trabalhos com o grupo.

O atacante Keno e o zagueiro Freytes ficaram no Rio de Janeiro por controle de carga. Poupado no último jogo, pelo Brasileirão, Thiago Silva começa no banco. Outra mudança é a dupla de volantes, formada por Nonato e Hércules, com Martinelli entre os reservas.

Diante disso, o Fluminense está escalado para enfrentar a Aparecidense com: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Santos, Ignácio e Fuentes; Hércules, Nonato e Ganso; Arias, Serna e Everaldo.

Escalação da Aparecidense

O técnico Lucio Flávio escalou a Aparecidense com: Matheus Alves; David, Wellington Carvalho, Vanderley e Mário Henrique; Dyego, Enzo, Higor Leite; Kaio Nunes, João Marcos e Júlio Cesar.

Oitavas de final da Copa do Brasil

A definição dos confrontos das oitavas de final será por sorteio. Os times já classificados são: Vasco, Athletico-PR, São Paulo e CSA. Os demais jogam entre quarta e quinta-feira (22).