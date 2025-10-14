Ex-vice-presidente, Celso Barros lançou oficialmente sua candidatura à presidência do Fluminense, com Felipe Rolim como vice. O evento de lançamento da chapa "O Flu é dos Tricolores" foi realizado nesta terça-feira (14), no EXC, espaço no Jockey Club, no Jardim Botânico.

Em 2019, Celso foi eleito como vice de Mário Bittencourt, mas deixou a função no mesmo ano e passou a trocar farpas com o atual mandatário pelas redes sociais. Além do cargo no clube, Celso Barros presidiu a Unimed quando foi patrocinadora máster do Tricolor, na conquista do Brasileirão de 2010 e 2012, e da Copa do Brasil de 2007.

O candidato prega a "profissionalização do clube", com pretensões de contratar profissionais experientes para compor a gestão, como um CEO que ficará à frente das categorias de base e do profissional. Segundo o veículo, Celso afirmou que já tem um nome comprometido para a função, mas manteve sigilo.

Vale destacar que para concorrer nas eleições, é preciso coletar 200 assinaturas de sócios, exigência que pode travar algumas candidaturas. O pleito está previsto no estatuto para a segunda quinzena de novembro.

Veja as principais propostas da chapa de Celso Barros

Em sua carta de intenção, Celso e Rolim enfatizam que um de seus principais compromissos é voltar a disputar o título brasileiro por meio da montagem de elencos competitivos e profissionalização do departamento. No que se refere à gestão, buscarão outra alternativa ao Regime Centralizado de Execuções (RCE), prometem uma "revolução na governança e transparência" e o rompimento com "a velha politicagem". Confira os principais pontos citados na carta de intenção:

Criação da Vice-Presidência de Governança e Transparência;

Reforma estatutária;

Implementação do voto online;

Implementação de regras para evitar conflitos de interesses, incluindo a vedação expressa para que o Presidente e o Vice-Presidente participem de eventual SAF pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, mesmo que gratuitamente;

Requalificação efetiva dos esportes em caso de má administração

Realização de estudo independente para avaliar o melhor modelo de SAF, bem como fazer o valuation

Resgate do clube associativo - Social e Esportes Olímpicos

Eleições podem ser decisivas para avanço da SAF

Em reunião do Conselho Deliberativo, em setembro deste ano, Montenegro definiu que a votação para aprovar ou reprovar a proposta da SAF seria realizada após as eleições presidenciais. O clube tem em mãos uma oferta liderada por Carlos de Barros, sócio da Lazuli Partners, e Alessandro Farkuh, sócio do BTG Pactual. O documento prevê um investimento total de 6,9 bilhões de reais ao longo de 10 anos, com aporte inicial de 500 milhões e assunção da dívida.

Leia na íntegra a carta propostas da chapa de Celso Barros

Carta de propostas da chapa de Celso Barros e Felipe Rolim, candidatos na eleição do Fluminense (Foto: Reprodução)

