Celso Barros lança candidatura à presidência do Fluminense; veja propostas
Ex-presidente da Unimed forma chapa com Felipe Rolim, advogado e Procurador do Estado
Ex-vice-presidente, Celso Barros lançou oficialmente sua candidatura à presidência do Fluminense, com Felipe Rolim como vice. O evento de lançamento da chapa "O Flu é dos Tricolores" foi realizado nesta terça-feira (14), no EXC, espaço no Jockey Club, no Jardim Botânico.
Em 2019, Celso foi eleito como vice de Mário Bittencourt, mas deixou a função no mesmo ano e passou a trocar farpas com o atual mandatário pelas redes sociais. Além do cargo no clube, Celso Barros presidiu a Unimed quando foi patrocinadora máster do Tricolor, na conquista do Brasileirão de 2010 e 2012, e da Copa do Brasil de 2007.
O candidato prega a "profissionalização do clube", com pretensões de contratar profissionais experientes para compor a gestão, como um CEO que ficará à frente das categorias de base e do profissional. Segundo o veículo, Celso afirmou que já tem um nome comprometido para a função, mas manteve sigilo.
Vale destacar que para concorrer nas eleições, é preciso coletar 200 assinaturas de sócios, exigência que pode travar algumas candidaturas. O pleito está previsto no estatuto para a segunda quinzena de novembro.
Veja as principais propostas da chapa de Celso Barros
Em sua carta de intenção, Celso e Rolim enfatizam que um de seus principais compromissos é voltar a disputar o título brasileiro por meio da montagem de elencos competitivos e profissionalização do departamento. No que se refere à gestão, buscarão outra alternativa ao Regime Centralizado de Execuções (RCE), prometem uma "revolução na governança e transparência" e o rompimento com "a velha politicagem". Confira os principais pontos citados na carta de intenção:
- Criação da Vice-Presidência de Governança e Transparência;
- Reforma estatutária;
- Implementação do voto online;
- Implementação de regras para evitar conflitos de interesses, incluindo a vedação expressa para que o Presidente e o Vice-Presidente participem de eventual SAF pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, mesmo que gratuitamente;
- Requalificação efetiva dos esportes em caso de má administração
- Realização de estudo independente para avaliar o melhor modelo de SAF, bem como fazer o valuation
- Resgate do clube associativo - Social e Esportes Olímpicos
➡️ Proposta da SAF Fluminense: R$ 6,9 bi em investimentos e assunção da dívida
Eleições podem ser decisivas para avanço da SAF
Em reunião do Conselho Deliberativo, em setembro deste ano, Montenegro definiu que a votação para aprovar ou reprovar a proposta da SAF seria realizada após as eleições presidenciais. O clube tem em mãos uma oferta liderada por Carlos de Barros, sócio da Lazuli Partners, e Alessandro Farkuh, sócio do BTG Pactual. O documento prevê um investimento total de 6,9 bilhões de reais ao longo de 10 anos, com aporte inicial de 500 milhões e assunção da dívida.
Leia na íntegra a carta propostas da chapa de Celso Barros
