Montenegro explica papel de Mário na gestão e revela projeto de escola do Fluminense

Após o lançamento de sua candidatura à presidência do Fluminense, o atual vice-presidente geral, Mattheus Montenegro, destacou pontos que pretende levar como prioridades caso seja eleito. Entre eles, destacam-se: a criação de uma escola do Fluminense, voltada para formação educacional e cidadã de jovens atletas, e a continuidade de pilares da gestão de Mário Bittencourt, a quem ele faz questão de reconhecer como parceiro direto de sua trajetória no clube.

— Acho que um dos projetos mais legais que a gente teve a oportunidade de estudar foi a questão da escola. A gente visitou o Vélez e viu como funciona você criar uma cultura de torcedor desde criança. Você vê as criancinhas, a partir de dois anos de idade, e seguindo a vida inteira lá, até se formar. Esse vai ser um dos projetos principais da gestão: fazer a escola do Fulminense

O projeto da escola integra o eixo de responsabilidade social e formação de base, ampliando a atuação do clube para além do campo e conectando esporte, educação e valores institucionais.

Questionado sobre o papel de Mário Bittencourt em uma eventual nova gestão, Mattheus afirmou que o atual presidente seguirá presente no clube, ainda que o formato da participação ainda não esteja definido.

— A gente ainda não conversou sobre isso, mas o Mário com certeza vai estar comigo.

Montenegro também aproveitou para responder às críticas sobre um suposto perfil centralizador de Mário na condução do clube. Segundo ele, essa percepção não condiz com a realidade interna da gestão, que prezou pela estabilidade e pela unidade entre os departamentos.

— Essa visão de centralizador é uma visão de fora. De fato, a gente buscou ter estabilidade no ambiente interno, e para isso ficou todo mundo blindado. Quem botava a cara era o presidente. Nos momentos bons ele apareceu, e nos momentos ruins também. Mas isso não significa que as decisões eram centralizadas nele. Ele sempre escutou todo mundo. Eu tive participação em diversas decisões que foram tomadas na gestão, assim como o conselho diretor e a diretoria de futebol. Essa imagem de centralizador é exclusivamente externa. Internamente, nunca foi assim.

Mattheus Montenegrou lança candidatura à presidência do Fluminense

O evento de lançamento da candidatura de Mattheus Montenegro ocorreu na noite de terça-feira (14), nas Laranjeiras, e contou com a presença de torcedores, dirigentes e personalidades ligadas ao clube. A chapa é apoiada por Mário Bittencourt, que encerra seu segundo mandato, e terá Ricardo Tenório como candidato a vice-presidente geral.

Entre as propostas da chapa estão a reestruturação financeira, com continuidade do projeto de SAF em avaliação, investimentos em tecnologia e análise de desempenho no futebol, ampliação das ações em Xerém e no futebol feminino, além da modernização de Laranjeiras, fortalecimento da FluTV e ampliação do programa Sócio Futebol.

Mattheus Montenegro, Ricardo Tenório, Mário Bittencourt e Felipe Melo no Salão Nobre do Fluminense (Foto: Pedro Brandão/ Lance!)

Outras candidaturas

Além de Mattheus Montenegro, outros quatro nomes já anunciaram pré-candidaturas à presidência do Fluminense: Celso Barros, Ademar Arrais, Luís Monteagudo e Ricardo Mazella.

A eleição ainda não tem data confirmada, mas deve ocorrer na segunda quinzena de novembro. Para participar oficialmente do pleito, cada chapa precisa reunir 200 assinaturas de sócios, o que deve limitar algumas dessas pré-candidaturas de se concretizarem.