Fluminense divulga relacionados para enfrentar o São Paulo

O Fluminense divulgou a lista de jogadores convocados para o duelo contra o São Paulo, nesta quinta-feira (27), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 36ª rodada do Brasileirão. A partida terá arbitragem de Lucas Paulo Torezin (PR), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Andrey Luiz de Freitas (PR). Daniel Nobre Bins (RS) comandará o VAR.

Relacionados do Fluminense

Goleiros:

Fábio, Gustavo Felix, Marcelo Pitaluga

Defensores:

Freytes, Guga, Ignácio, Renê, Samuel Xavier, Thiago Santos, Thiago Silva

Meio-campistas:

Facundo Bernal, Hércules, Lima, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato, PH Ganso

Atacantes:

A. Canobbio, Eve, John Kennedy, Keno, Kevin Serna, Riquelme, Y. Soteldo

Entre os atletas pendurados com um cartão amarelo aparecem Germán Cano, Guga, Hércules, John Kennedy, Keno, Marcelo Pitaluga, Riquelme Felipe, Samuel Xavier, Soteldo, Thiago Silva e o auxiliar Lucas Vivas. Com dois cartões estão Acosta, Canobbio, Eve, Fábio, Facundo Bernal, Freytes, Ignácio, Lima, Ganso, Santi Moreno, Thiago Santos, além de Luis Zubeldía e seus auxiliares Maxi Cuberas e Carlos Gruezo.

No departamento médico seguem Manoel, em tratamento no joelho esquerdo, e Cano, recuperando-se de dores no joelho direito. Caso Paulo Henrique Ganso seja preservado, Martinelli pode igualar o camisa 10 como o atleta com mais jogos do elenco pelo Fluminense.

A partida também terá uma ação social: Fluminense e São Paulo entrarão em campo acompanhados por cães do Abrigo João Rosa, em campanha de incentivo à adoção. O Maracanã receberá doações de ração e contará com uma loja do abrigo para arrecadação de fundos.