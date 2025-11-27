Vasco inicia venda de ingressos para partida contra o Fluminense pela Copa do Brasil
Primeiro jogo da semifinal será dia 11 de dezembro, no Maracanã
O Vasco iniciou nesta quinta-feira (27) a venda de ingressos para a partida contra o Fluminense, pelo confronto de ida da semifinal da Copa do Brasil, no dia 11 de dezembro, no Maracanã. A compra de ingressos será pelo site.
🎟️ Informações sobre ingressos para a Vasco x Fluminense
Setor Norte
- Dinamite Eterno – Check-in
- Gigante ★★★★★ – R$ 45,00
- Gigante ★★★★ – R$ 54,00
- Gigante ★★★ – R$ 63,00
- Gigante ★★ – R$ 72,00
- Estatutário – R$ 90,00
- Norte a Sul – R$ 90,00
- Camisas Negras – R$ 126,00
Setor Leste Superior
- Dinamite Eterno – Check-in
- Gigante ★★★★★ – R$ 60,00
- Gigante ★★★★ – R$ 72,00
- Gigante ★★★ – R$ 84,00
- Gigante ★★ – R$ 96,00
- Estatutário – R$ 120,00
- Norte a Sul – R$ 120,00
- Camisas Negras – R$ 168,00
Setor Leste Inferior
- Dinamite Eterno – Check-in
- Gigante ★★★★★ – R$ 75,00
- Gigante ★★★★ – R$ 90,00
- Gigante ★★★ – R$ 105,00
- Gigante ★★ – R$ 120,00
- Estatutário – R$ 150,00
- Norte a Sul – R$ 150,00
- Camisas Negras – R$ 210,00
Setor Oeste Inferior
- Dinamite Eterno – Check-in
- Gigante ★★★★★ – R$ 100,00
- Gigante ★★★★ – R$ 120,00
- Gigante ★★★ – R$ 140,00
- Gigante ★★ – R$ 160,00
- Estatutário – R$ 200,00
- Norte a Sul – R$ 200,00
- Camisas Negras – R$ 280,00
Valores dos para não-sócios ingressos:
- Norte (Vasco): Inteira – R$ 180,00 | Meia – R$ 90,00
- Leste Superior (Misto): Inteira – R$ 240,00 | Meia – R$ 120,00
- Leste Inferior (Misto): Inteira – R$ 300,00 | Meia – R$ 150,00
- Oeste Inferior (Misto): Inteira – R$ 400,00 | Meia – R$ 200,00
- Maracanã Mais (Misto): Inteira – R$ 1.200,00 | Meia – R$ 637,50
- Sul (Visitante): Inteira – R$180,00 | Meia – R$90,00 | Sócio visitante – R$ 90,00
🗓️ Datas e Horários das Ondas de Compra
Programação de Abertura e Encerramento de resgates e Vendas:
- Online (Sócios): 27/11 – 10h
- Público Geral e Visitante: 01/12 – 18h
- Resgate de Gratuidade: 01/12 às 18h até 05/12 às 17h
- Encerramento de venda: 11/12 – 20h45
