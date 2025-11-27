menu hamburguer
Vasco

Vasco inicia venda de ingressos para partida contra o Fluminense pela Copa do Brasil

Primeiro jogo da semifinal será dia 11 de dezembro, no Maracanã

Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/11/2025
14:21
Rayan
imagem cameraTorcida do Vasco na partida contra o Fluminense, no Brasileirão (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)
O Vasco iniciou nesta quinta-feira (27) a venda de ingressos para a partida contra o Fluminense, pelo confronto de ida da semifinal da Copa do Brasil, no dia 11 de dezembro, no Maracanã. A compra de ingressos será pelo site.

➡️ Vasco quer que linha do VLT chegue até 'novo' São Januário

🎟️ Informações sobre ingressos para a Vasco x Fluminense

Setor Norte

  • Dinamite Eterno – Check-in
  • Gigante ★★★★★ – R$ 45,00
  • Gigante ★★★★ – R$ 54,00
  • Gigante ★★★ – R$ 63,00
  • Gigante ★★ – R$ 72,00
  • Estatutário – R$ 90,00
  • Norte a Sul – R$ 90,00
  • Camisas Negras – R$ 126,00

Setor Leste Superior

  • Dinamite Eterno – Check-in
  • Gigante ★★★★★ – R$ 60,00
  • Gigante ★★★★ – R$ 72,00
  • Gigante ★★★ – R$ 84,00
  • Gigante ★★ – R$ 96,00
  • Estatutário – R$ 120,00
  • Norte a Sul – R$ 120,00
  • Camisas Negras – R$ 168,00

Setor Leste Inferior

  • Dinamite Eterno – Check-in ​
  • Gigante ★★★★★ – R$ 75,00
  • Gigante ★★★★ – R$ 90,00
  • Gigante ★★★ – R$ 105,00
  • Gigante ★★ – R$ 120,00
  • Estatutário – R$ 150,00
  • Norte a Sul – R$ 150,00
  • Camisas Negras – R$ 210,00

Setor Oeste Inferior

  • Dinamite Eterno – Check-in ​
  • Gigante ★★★★★ – R$ 100,00
  • Gigante ★★★★ – R$ 120,00
  • Gigante ★★★ – R$ 140,00
  • Gigante ★★ – R$ 160,00
  • Estatutário – R$ 200,00
  • Norte a Sul – R$ 200,00
  • Camisas Negras – R$ 280,00
Torcida do Vasco
Torcida do Vasco na partida contra o Fluminense, no Brasileirão (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)

Valores dos para não-sócios ingressos:

  • Norte (Vasco): Inteira – R$ 180,00 | Meia – R$ 90,00
  • Leste Superior (Misto): Inteira – R$ 240,00 | Meia – R$ 120,00
  • Leste Inferior (Misto): Inteira – R$ 300,00 | Meia – R$ 150,00
  • Oeste Inferior (Misto): Inteira – R$ 400,00 | Meia – R$ 200,00
  • Maracanã Mais (Misto): Inteira – R$ 1.200,00 | Meia – R$ 637,50
  • Sul (Visitante): Inteira – R$180,00 | Meia – R$90,00 | Sócio visitante – R$ 90,00

🗓️ Datas e Horários das Ondas de Compra

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Programação de Abertura e Encerramento de resgates e Vendas:

  • Online (Sócios): 27/11 – 10h
  • Público Geral e Visitante: 01/12 – 18h
  • Resgate de Gratuidade: 01/12 às 18h até 05/12 às 17h
  • Encerramento de venda: 11/12 – 20h45

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

