O Fluminense volta a enfrentar o Ceará neste domingo (2), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Três dias após a vitória por 1 a 0 sobre o mesmo adversário, no Maracanã, o técnico Luis Zubeldía será obrigado a fazer mudanças no time titular por conta de suspensões.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense tem prioridade definida em caso de venda do Maracanã

Os meias Lucho Acosta e Facundo Bernal receberam o terceiro cartão amarelo na última partida e estão fora do confronto no Nordeste. Acosta, principal articulador do time, é desfalque importante no meio-campo tricolor. Desde que chegou, o argentino se tornou o principal responsável pela criação de jogadas ofensivas da equipe.

Sem ele, a tendência é que Lima assuma a função de meia central, posição que já ocupou em outras oportunidades, entrando no lugar de Acosta durante os jogos. Outra possibilidade apontada por Zubeldía é a volta do esquema com três volantes, semelhante ao utilizado anteriormente por Renato Gaúcho, com Nonato, Martinelli e Hércules formando a trinca no meio.

continua após a publicidade

Na entrevista coletiva após a vitória no Maracanã, o técnico afirmou que essa é uma das opções para a montagem da equipe em Fortaleza:

— Antes de eu chegar, a equipe já jogava sem o Lucho e sem o Ganso. Temos jogadores que podem se adaptar, inclusive com três meias diferentes. Ganso e Lucho são criativos, podem fazer jogadas impensáveis, mas o time também tem mostrado boas atuações com outro perfil. Vamos organizar da melhor forma para manter o nível competitivo — disse Zubeldía.

Outra novidade pode ser o retorno de Nonato, que já treina com o grupo e foi liberado pelo departamento médico. O volante é aguardado na lista de relacionados e pode ser opção tanto para o meio quanto para a recomposição defensiva. Com a sequência de jogos, é possível ainda que algum jogador do time seja poupado. Um dos nomes cotados para ser preservado é o de Hércules, que pediu para ser substituído no intervalo do jogo de quarta-feira.

continua após a publicidade

➡️ Em grande momento, defesa do Fluminense também brilha no ataque com Zubeldía

Provável escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lima; Canobbio, Serna e John Kennedy.

O Tricolor soma 47 pontos e ocupa o sexto lugar na tabela, dentro da zona de classificação para a Conmebol Libertadores. Já o Ceará, com 35 pontos, é o 14º colocado e busca se afastar da parte de baixo da tabela.