Escalação do Fluminense: Zubeldía define time para enfrentar o Flamengo

O Fluminense está escalado para enfrentar o Flamengo nesta quarta-feira (19), pelo Brasileirão. A partida, válida pela 34ª rodada, que terá início às 21h30 (de Brasília), é decisiva para ambos os lados. Enquanto o Tricolor briga por vaga direta na Libertadores, o Rubro-Negro busca o título do campeonato.

Zubeldía tem Ganso a disposição pela primeira vez desde a sua chegada ao clube. Além do camisa 10, Martinelli também volta ao time apos cumprir suspensão. O argentino definiu o time com Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Serna, Canobbio e Eve.

Escalação do Fluminense para enfrentar o Flamengo (Foto: Divulgação)

Todos os relacionados do Fluminense para enfrentar o Flamengo

Goleiros

Fábio

Gustavo Felix

Marcelo Pitaluga

Defensores

Freytes

Guga

Ignacio

Renê

Samuel Xavier

Thiago Santos

Thiago Silva

Meio-campistas

Facundo Bernal

Hércules

Lima

Lucho Acosta

Martinelli

Nonato

PH Ganso

Atacantes

Agustín Canobbio

Eve

John Kennedy

Keno

Kevin Serna

Riquelme

Y. Soteldo

O Fluminense chega ao clássico em busca de pontos para seguir firme na briga por uma vaga na Libertadores de 2026. A equipe soma 51 pontos e vem de um empate sem gols com o Cruzeiro, no Mineirão.

Zubeldía no aquecimento dos jogador do Fluminense (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C)

Fluminense x Flamengo

✅ Ficha técnica

📅 Data e horário: quarta-feira, 19 de novembro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Douglas Pagung (ES)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)