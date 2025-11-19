menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Escalação do Fluminense: Zubeldía define time para enfrentar o Flamengo

Tricolor briga por vaga direta na Libertadores

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/11/2025
20:30
zubeldía fluminense
imagem cameraZubeldía, treinador do Fluminense em partida contra o Ceará (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)
O Fluminense está escalado para enfrentar o Flamengo nesta quarta-feira (19), pelo Brasileirão. A partida, válida pela 34ª rodada, que terá início às 21h30 (de Brasília), é decisiva para ambos os lados. Enquanto o Tricolor briga por vaga direta na Libertadores, o Rubro-Negro busca o título do campeonato.

Zubeldía tem Ganso a disposição pela primeira vez desde a sua chegada ao clube. Além do camisa 10, Martinelli também volta ao time apos cumprir suspensão. O argentino definiu o time com Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Serna, Canobbio e Eve.

Escalação do Fluminense para enfrentar o Flamengo (Foto: Divulgação)
Todos os relacionados do Fluminense para enfrentar o Flamengo

Goleiros

  • Fábio
  • Gustavo Felix
  • Marcelo Pitaluga

Defensores

  • Freytes
  • Guga
  • Ignacio
  • Renê
  • Samuel Xavier
  • Thiago Santos
  • Thiago Silva

Meio-campistas

  • Facundo Bernal
  • Hércules
  • Lima
  • Lucho Acosta
  • Martinelli
  • Nonato
  • PH Ganso

Atacantes

  • Agustín Canobbio
  • Eve
  • John Kennedy
  • Keno
  • Kevin Serna
  • Riquelme
  • Y. Soteldo

O Fluminense chega ao clássico em busca de pontos para seguir firme na briga por uma vaga na Libertadores de 2026. A equipe soma 51 pontos e vem de um empate sem gols com o Cruzeiro, no Mineirão.

Zubeldía no aquecimento dos jogador do Fluminense (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C)
Fluminense x Flamengo

✅ Ficha técnica
📅 Data e horário: quarta-feira, 19 de novembro de 2025, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Douglas Pagung (ES)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

