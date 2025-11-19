Escalação do Fluminense: Zubeldía define time para enfrentar o Flamengo
Tricolor briga por vaga direta na Libertadores
O Fluminense está escalado para enfrentar o Flamengo nesta quarta-feira (19), pelo Brasileirão. A partida, válida pela 34ª rodada, que terá início às 21h30 (de Brasília), é decisiva para ambos os lados. Enquanto o Tricolor briga por vaga direta na Libertadores, o Rubro-Negro busca o título do campeonato.
Zubeldía tem Ganso a disposição pela primeira vez desde a sua chegada ao clube. Além do camisa 10, Martinelli também volta ao time apos cumprir suspensão. O argentino definiu o time com Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Serna, Canobbio e Eve.
Todos os relacionados do Fluminense para enfrentar o Flamengo
Goleiros
- Fábio
- Gustavo Felix
- Marcelo Pitaluga
Defensores
- Freytes
- Guga
- Ignacio
- Renê
- Samuel Xavier
- Thiago Santos
- Thiago Silva
Meio-campistas
- Facundo Bernal
- Hércules
- Lima
- Lucho Acosta
- Martinelli
- Nonato
- PH Ganso
Atacantes
- Agustín Canobbio
- Eve
- John Kennedy
- Keno
- Kevin Serna
- Riquelme
- Y. Soteldo
O Fluminense chega ao clássico em busca de pontos para seguir firme na briga por uma vaga na Libertadores de 2026. A equipe soma 51 pontos e vem de um empate sem gols com o Cruzeiro, no Mineirão.
Fluminense x Flamengo
✅ Ficha técnica
📅 Data e horário: quarta-feira, 19 de novembro de 2025, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Douglas Pagung (ES)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)
