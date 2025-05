Escalação do Fluminense tem novidades contra o Juventude

Com muitos desfalques, Renato Gaúcho definiu a escalação do Fluminense com novidades para enfrentar o Juventude, neste domingo (18), às 16h. Apesar das ausências importantes, o treinador conta com o retorno do capitão Thiago Silva e outras peças que estavam no departamento médico.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Por conta da vitória do Ceára, o Tricolor caiu uma posição na tabela e precisa vencer também para retomar a quinta colocação. A partida desta rodada, realizada no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, será transmitida na Globo, Record, Premiere, Amazon Prime Video e CazéTV.

Escalação do Fluminense

Último jogo de Riquelme Felipe foi a final do Carioca, contra o Flamengo (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

As mudanças no time se devem aos desfalques do Fluminense para o jogo. Ganso apresentou um quadro alérgico e ficou fora, enquanto Keno foi poupado por controle de carga. Além deles, Canobbio passou por cirurgia no rosto e está em recuperação, assim como Cano, após lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O meia Lima se recupera de lesão muscular grau um na coxa e os volante Facundo Bernal e Otávio seguem em tratamento das respectivas lesões.

continua após a publicidade

Por outro lado, Renato Gaúcho conta com o retorno de Thiago Silva, Guga e Riquelme. Por conta da escassez de volantes no time - apenas Nonato, Martinelli e Hércules estão relacionados -, o treinador relacionou Wallace Davi, do sub-20, que está no banco de reservas.

Assim, com mudanças na defesa, no meio e no ataque, o Fluminense está escalado da seguinte forma para enfrentar o Juventude: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Fuentes; Martinelli, Hércules e Nonato; Arias, Serna e Everaldo.

continua após a publicidade

Escalação do Juventude

Na sua estreia pelo Juventude, Claudio Tencati definiu o time com: Gustavo; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Caique, Jadson e Mandaca; Batalla, Taliari e Gilberto.