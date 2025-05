O Fluminense passa por um momento conturbado com lesões de alguns dos principais jogadores do elenco, como Germán Cano e Agustin Canobbio. Diante disso, Renato Gaúcho já improvisou algumas peças e pode fazer o mesmo com outras.

Na coletiva após a vitória sobre o Unión Española, pela Sul-Americana, o treinador revelou que o meia Renato Augusto estava treinando como centroavante desde a lesão do camisa 14 e que estava "treinando bem". No entanto, explicou que manteve Everaldo na partida pois seu xará teve um mal estar antes da partida e não estava em condições de entrar.

Quais jogadores do Fluminense podem ser improvisados?

Com os atacantes Cano e Canobbio, o lateral Guga, os volantes Otávio e Bernal, e o meia Lima no departamento médico, Renato Gaúcho pode buscar soluções internas. Além dos jogadores da base, pode improvisar os do profissional em outras posições.

Jhon Arias

O colombiano tem preferência em atuar pelo corredor direito, mas devido à ausência de Ganso e Renato Augusto no início da temporada - um pela miocardite e outro por uma lesão no ombro - foi escalado como meia por Mano Menezes. Mesmo após o retorno da dupla, Arias eventualmente é deslocado para jogar mais centralizado e auxiliar na criação e distribuição das jogadas.

Hércules

O volante de 24 anos chegou nesta temporada no Fluminense e entrou em campo 23 vezes. Duas delas foram como lateral direito em jogos da Sul-Americana, já que Guga, quem seria o reserva da posição, estava machucado. A primeira foi na goleada por 5 a 0 sobre o GV San José, quando entrou aos 19 do segundo tempo. Depois, na vitória por 2 a 0 sobre o Unión Española, em que substituiu Samuel Xavier aos 40 do segundo tempo.

Thiago Santos

Thiago Santos chegou ao Fluminense como volante, mas rapidamente tornou-se zagueiro sob o comando de Fernando Diniz. Em sua apresentação no clube, Renato Gaúcho falou sobre a polivalência do atleta, que revelou ter preferência pela zaga. Contudo, o treinador já utilizou o jogador no meio de campo nos minutos finais do empate com o Vitória, pelo Brasileirão, quando entrou no lugar de Martinelli aos 41 do segundo tempo.

Samuel Xavier

Consolidado na lateral-direita, Samuel Xavier jogou originalmente como meio campista. Em entrevista ao Lance! em 2023, Samuel contou como foi o processo de mudança: em um campeonato sub-20, quando defendia o Paulista e Jundiaí, foi escalado como lateral-direito e recebeu elogios do treinador. Em 2010, quando Fernando Diniz assumiu o comando da equipe, fixou-o na posição, onde está até hoje.