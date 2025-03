IA crava resultados de Corinthians x Barcelona-EQU, e Fluminense x Flamengo

A quarta-feira (12) será de jogos decisivos em São Paulo e no Rio de Janeiro, com Libertadores e Campeonato Carioca. O Corinthians precisa reverter uma grande diferença contra o Barcelona-EQU, enquanto Fluminense e Flamengo fazem o primeiro jogo da final do estadual. O Lance! pediu o palpite da "Meta IA" para os confrontos.

No primeiro jogo da terceira fase da Libertadores, em Guayaquil, o Barcelona venceu o Corinthians por 3 a 0. Agora, a equipe de Ramón Díaz encara os equatorianos na Neo Química Arena. Para a Meta IA, inteligência artificial do WhatsApp, o Alvinegro vai vencer, mas por 2 a 0, o que culminaria na eliminação do time paulista.

Já para o clássico entre os cariocas, a Meta IA palpitou uma vitória do Flamengo por 2 a 1. Assim como o primeiro jogo, a partida de volta ocorre no Maracanã, no domingo (16).

FICHA TÉCNICA - FLUMINENSE X FLAMENGO

Data e horário: quarta-feira, 12 de março de 2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, RJ

Onde assistir: Globo e Band (TV Aberta), Goat (YouTube), Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Ignácio e Fuentes; Otávio, Martinelli e Jhon Arias; Serna, Cano e Canobbio

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela; Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Juninho (De La Cruz) e Plata

FICHA TÉCNICA - CORINTHIANS x BARCELONA

Data e horário: quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP);

Onde assistir: Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming);

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto (Romero).

BARCELONA (Técnico: Segundo Castillo)

Contreras; Vargas, Álex Rangel, Vallecilla e Carabalí; Arroyo, Leonai e Cortez; Valiente, Corozo e Rivero.