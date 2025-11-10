Desde que estreou pelo profissional do Fluminense, Júlio Fidélis fez brilhar os olhos dos torcedores pelas boas atuações e pouca idade. Aos 19 anos, o lateral-direito teve oportunidades com Renato Gáucho, mas ainda não foi relacionado por Zubeldía.

Sua estreia foi contra o Unión Española (23/4), pela fase de grupos da Sul-Americana. Depois, voltou a ser opção em outros jogos da competição continental e também do Brasileirão. Mas foi contra o Bahia que teve sua primeira grande atuação e participação em gol, dando assistência para Germán Cano balançar as redes e empatar a partida, que terminou em 3 a 3.

A última vez que foi relacionado foi contra o Vitória, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, ainda sob o comando de Renato. Na ocasião, entrou na segunda etapa no lugar de Guga, e então não apareceu mais no time profissional.

Sem espaço, o lateral-direito retornou ao sub-20, sendo titular nas semifinais do Carioca da categoria. Eliminados pelo Vasco, o jogador foi reintegrado à equipe principal, mas sua participação na Copinha não é descartada.

Após o empate com o Cruzeiro, no domingo (9), Zubeldía explicou o motivo para não utilizar mais o Moleque de Xerém, garantindo que ele segue no radar.

— É um bom defensor, bom lateral, tem projeção e está sendo considerado. Mas temos outros jogadores, como Samuel, que está em nível altíssimo. Tem técnica e um conhecimento da posição acima da média, e tem funcionado muito bem. Guga também é um jogador que quando é acionado, em diferentes momentos da temporada, respondeu tanto na direita quanto na esquerda. Então Julio Fidélis também é uma boa opção. Sempre digo que temos que ter a alternativa um, dois e a juvenil, de projeção. Portanto me parece que estamos bem nessa posição. Mas nesse momento da temporada, já no final e com apenas uma competição, é dificil dar oportunidades aos demais. Está em consideração, mas está claro que Samuel e Guga são a prioridade — afirmou o treinador.

Como fica o Fluminense?

O empate manteve o Fluminense na sétima posição do Brasileirão, agora com 51 pontos. A equipe volta a campo apenas após a Data Fifa, no clássico contra o Flamengo, no próximo dia 19 de novembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.