Zubeldía cobra arbitragem após Cruzeiro x Fluminense: 'No mínimo'

Após o empate sem gols entre Cruzeiro e Fluminense, neste domingo (9), no Mineirão, o técnico Luis Zubeldía concedeu entrevista coletiva e analisou o desempenho da equipe, a atuação da arbitragem e o momento do elenco. O argentino lamentou a falta de sorte com o juiz da partida, elogiou a postura defensiva do time e comentou a situação de alguns jogadores do elenco.

— São jogos difíceis para todos. Não temos sorte com esse árbitro. Aconteceu contra o Mirassol e aconteceu hoje com a expulsão. Pelo menos senti que poderia ser cartão amarelo, mas acho que é um grande árbitro. Acho que estamos falando de um dos melhores árbitros do Brasil. Eu disse isso a ele. Mas, apesar disso, do que se viu na arbitragem, me parece que no mínimo o camisa 10 deles, Matheus Pereira, deveria ter recebido cartão amarelo — disse Zubeldía, que reconheceu que o Cruzeiro teve chances mais claras, mas avaliou o placar como justo:

— Eles tiveram algumas chances e o Fábio respondeu muito bem. E nós tivemos o nosso momento para marcar, mas nos últimos 15 ou 20 minutos não conseguimos construir jogadas para atacar o espaço, para machucar o adversário. Mas, no geral, o time se comportou bem, foi competitivo, e o 0 a 0 não está fora de contexto. Apesar de eles terem tido algumas chances mais claras que as nossas, acho que o empate reflete o que foi o jogo hoje.

Como fica o Fluminense?

O empate manteve o Fluminense na sétima posição do Brasileirão, agora com 51 pontos. A equipe volta a campo apenas após a Data Fifa, no clássico contra o Flamengo, no próximo dia 19 de novembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.