O ex-jogador Felipe Melo declarou que o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima cometeu erro ao não punir o meio-campista Matheus Pereira quando ele acertou o cotovelo na região da sobrancelha de Bernal, que caiu no gramado com o supercílio sangrando. Após revisão do VAR, o árbitro decidiu não aplicar cartão ao jogador cruzeirense.

- Está sendo muito falado que ele (Matheus Pereira) sofreu a falta e estava caindo, mas acabou deixando o braço. Sem querer? Eu entendo até que foi sem querer, mas o mínimo seria um cartão amarelo. E como ele já tinha o cartão amarelo, seria expulso. Para mim, foi um erro grotesco do juiz. Se sou eu, saio algemado do campo. Sem querer também é falta, eu já fui expulso muitas vezes sem querer. Para mim, era cartão amarelo - exclamou.

PC Oliveira, ex-arbitro, discorda de Felipe Melo

Paulo Cesar de Oliveira, ex-árbitro, discordou de Felipe Melo e apresentou uma visão contrária: "Para mim, não cabe nem o amarelo porque o contato foi produzido pelo desequilíbrio que o Matheus Pereira sofreu. Não é que ele correu o risco, deixou o braço, ele não fez uma ação para atingir o adversário."

O episódio gerou debate entre comentaristas durante o programa "Fechamento SporTV". Denílson concordou com a posição de Felipe Melo: "Estou com o Felipe Melo, acho que era para amarelo. Também acho que não foi querendo, mas esse braço vai no rosto do adversário."

Felipe Melo pediu adverdência para Matheus Pereira após falta em Bernal (Foto: Reprodução)

CBF divulga áudios do VAR de Cruzeiro x Fluminense

A CBF divulgou o áudio da análise do VAR no lance envolvendo o meia do Cruzeiro Matheus Pereira e o volante do Fluminense Bernal, nos acréscimos do primeiro tempo do empate por 0 a 0, neste domingo (9), no Mineirão, pela 33ª rodada do Brasileirão. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, com concordância da equipe de VAR, concluiu que o movimento do jogador do Cruzeiro "foi acidental".