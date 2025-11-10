menu hamburguer
Felipe Melo discorda de PC Oliveira em polêmica de arbitragem: 'Eu era algemado'

Ex-jogador critica árbitro por não punir Matheus Pereira

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/11/2025
13:58
Felipe Melo analisou a partida entre Flamengo x São Paulo (Foto: Reprodução Sportv)
imagem cameraFelipe Melo participa do elenco fixo do Fechamento Sportv (Foto: Reprodução/Sportv)
O ex-jogador Felipe Melo declarou que o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima cometeu erro ao não punir o meio-campista Matheus Pereira quando ele acertou o cotovelo na região da sobrancelha de Bernal, que caiu no gramado com o supercílio sangrando. Após revisão do VAR, o árbitro decidiu não aplicar cartão ao jogador cruzeirense.

- Está sendo muito falado que ele (Matheus Pereira) sofreu a falta e estava caindo, mas acabou deixando o braço. Sem querer? Eu entendo até que foi sem querer, mas o mínimo seria um cartão amarelo. E como ele já tinha o cartão amarelo, seria expulso. Para mim, foi um erro grotesco do juiz. Se sou eu, saio algemado do campo. Sem querer também é falta, eu já fui expulso muitas vezes sem querer. Para mim, era cartão amarelo - exclamou.

PC Oliveira, ex-arbitro, discorda de Felipe Melo

Paulo Cesar de Oliveira, ex-árbitro, discordou de Felipe Melo e apresentou uma visão contrária: "Para mim, não cabe nem o amarelo porque o contato foi produzido pelo desequilíbrio que o Matheus Pereira sofreu. Não é que ele correu o risco, deixou o braço, ele não fez uma ação para atingir o adversário."

O episódio gerou debate entre comentaristas durante o programa "Fechamento SporTV". Denílson concordou com a posição de Felipe Melo: "Estou com o Felipe Melo, acho que era para amarelo. Também acho que não foi querendo, mas esse braço vai no rosto do adversário."

Bernal é atingido por Matheus Pereira em Cruzeiro x Fluminense
Felipe Melo pediu adverdência para Matheus Pereira após falta em Bernal (Foto: Reprodução)

CBF divulga áudios do VAR de Cruzeiro x Fluminense

A CBF divulgou o áudio da análise do VAR no lance envolvendo o meia do Cruzeiro Matheus Pereira e o volante do Fluminense Bernal, nos acréscimos do primeiro tempo do empate por 0 a 0, neste domingo (9), no Mineirão, pela 33ª rodada do Brasileirão. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, com concordância da equipe de VAR, concluiu que o movimento do jogador do Cruzeiro "foi acidental".

