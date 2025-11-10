Com somente 33 minutos em campo nos últimos 6 meses no Fluminense, Lezcano fica cada vez mais longe de jogar com a camisa tricolor. O jogador, que foi contratado por cinco milhoes de dólares, aproximadamente R$ 26 milhões, chegou com nome em alta após ter sido eleito craque do campeonato paraguaio.

A não utilização do meia não é uma exclusividade do trabalho de Zubeldía. Com Mano Menezes e Renato Gaúcho o cenário foi praticamente o mesmo. O treinador argentino considera que o paraguaio está atrás dos outros meio-campistas do Tricolor, mas entende que é um processo natural de adaptação.

Internamente, o clube tem paciência, apesar do jovem ter sido contratado inicialmente para suprir a possível ausência de Ganso de imediato, por conta da miocardite. A situação é similar a que acontece com Santi Moreno. Existe uma expectativa que o investimento tenha retorno, mas o Fluminense também entende que esse retorno pode demorar a chegar por conta do processo de adaptação. Além de jovem, o jogador vem de outro país, onde jogava um campeonato totalmente diferente do futebol brasileiro.

A última vez que Lezcano entrou em campo foi no dia 20 de setembro, contra o Vitória, quando saiu do banco aos 32 minutos do primeiro tempo. Sem culpa, o jogador foi substituído no intervalo por conta da expulsão de Igor Rabello. Mesmo sem entrar, o paraguaio ainda tinha oportunidade de ser relacionado com Renato Gaúcho.

Agora, sob comando de Zubeldía, a situação ficou mais complicada. O jogador foi relacionado apenas para as partidas contra o Juventude e o Ceará, mas somente por conta da ausência de Lucho Acosta. Com o retorno de Ganso para a próxima partida, o cenário fica ainda mais difícil. O treinador argentino quer contar com o camisa 10 assim que possível.

O que vem por aí para o Fluminense?

Após o empate com o Cruzeiro neste domingo (9), o Fluminense só volta a jogar na semana seguinte, quando enfrenta o Flamengo, na quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília). Os jogadores receberam folga nesta segunda e terça-feira, depois treinam todos os dias no CT Carlos Castillo até o domingo (16), quando terão mais uma folga.