Zubeldía muda fator defensivo do Fluminense

O Fluminense vem se tornando uma das equipes mais sólidas do Campeonato Brasileiro desde a chegada de Luis Zubeldía. Em onze jogos sob o comando do treinador argentino, o Tricolor só foi vazado em quatro partidas, número que traduz a consistência defensiva conquistada nas últimas rodadas.

O empate por 0 a 0 com o Cruzeiro, neste domingo (9), reforçou essa marca. Mesmo atuando fora de casa, diante de uma das melhores campanhas como mandante da competição, o Flu conseguiu segurar a pressão mineira e somar mais um jogo sem sofrer gols. Fábio foi o destaque com defesas importantes, e a dupla Thiago Silva e Freytes voltou a ter atuação firme.

Com seis vitórias, dois empates e três derrotas, o Fluminense marcou 12 gols e sofreu oito sob o comando de Zubeldía. Dentro do Maracanã, o desempenho é impecável: seis vitórias em seis jogos, todas sem ser vazado.

A consistência defensiva tem sido a base da retomada tricolor no Brasileirão e um dos pontos mais marcantes do trabalho de Zubeldía até aqui. A pausa para a Data Fifa será a oportunidade para o treinador tentar estender essa solidez também fora de casa, onde o time ainda busca a primeira vitória.

Como fica o Fluminense?

O empate manteve o Fluminense na sétima posição do Brasileirão, agora com 51 pontos. A equipe volta a campo apenas após a Data Fifa, no clássico contra o Flamengo, no quarta-feira, dia 19 de novembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.