Entenda ‘polêmica’ no histórico do Fla-Flu em finais de Carioca

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) publicou em suas redes sociais, na tarde desta terça-feira (11), uma arte com o histórico de finais de Campeonato Carioca protagonizadas por um Fla-Flu. Nos comentários, torcedores de ambos os lados questionavam o porquê de algumas edições não terem entrado para a conta. O Lance! explica.

A conta da Ferj

Para essa postagem, a Ferj considerou somente as finais disputadas por Fluminense e Flamengo , ou seja, somente os clássicos que ocorreram em formato eliminatório. Com isso, os jogos que foram decisivos, mas estavam inseridos em um contexto de pontos corridos, não entraram na conta.

Por essa lógica, foram 13 finais disputadas e o tricolor tem leve vantagem, com sete títulos contra seis do rival. Dessa forma, a decisão do Carioca de 2025 poderá ampliar a dominância do Flu ou igualar a série.

Outros Fla-Flus decisivos no Carioca

Uma forma diferente de olhar para esse cenário é avaliando quantas vezes um foi campeão sobre o outro e, por esse ângulo, o histórico está ainda mais equilibrado. A primeira vez que isso ocorreu foi em 1915, quando o Flamengo foi campeão e o Fluminense foi vice. Desde então, Fla e Flu brigaram pelo título estadual em ouitras 28 ocasiões, sendo 14 títulos para cada.

A edição de 1915 não entrou na conta da Ferj pois foi disputada em pontos corridos. Naquela temporada, o rubro-negro ficou em primeiro, com 20 pontos, e o tricolor ficou em segundo, com 18. Uma derrota por 5 a 3 contra o América, na rodada final, tirou o título de Laranjeiras.

Avançando no tempo, o estadual de 1983 também não foi contabilizado. Isso porque, para definir o campeão, foi relizado um triangular entre o Fluminense, líder do primeiro turno, Flamengo e Bangu, que empataram na liderança do segundo. Com gol de Assis no Fla-Flu decisivo, o tricolor venceu o rival pelo placar mínimo e sagrou-se campeão.

Outro exemplo é o Carioca de 1995, decidido com o famoso gol de barriga de Renato Gaúcho. Aquela edição foi disputada em duas fases e oito clubes integraram um octogonal final. O Flamengo terminou na liderança do grupo em ambas as etapas, mas sucumbiu no Fla-Flu que decidiu o título, ficando com o vice.

Confira os números

Considerando todos os formatos do Campeonato Carioca, o Fluminense foi campeão e o Flamengo foi vice em 1919, 1924, 1936, 1937, 1938, 1940, 1941, 1969, 1973, 1983, 1984, 1995, 2022 e 2023. Do lado rubro negro, isso ocorreu em 1915, 1920, 1925, 1927, 1943, 1953, 1963, 1972, 1979, 1991, 2011, 2017, 2020 e 2021.