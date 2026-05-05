Canobbio, do Fluminense, entra na mira do River Plate

Atacante do Fluminense, Agustín Canobbio é alvo de interesse do River Plate na janela de transferências do meio do ano. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Germán Balcarce e confirmada pelo Lance!.

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Antes de ser contratado pelo Fluminense, Canobbio chegou a entrar na mira do River Plate, embora não tenha tido acordo entre o atacante uruguaio e o clube argentino. Na época, o jogador pertencia ao Athletico-PR.

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Na época, Canobbio havia se tornado a maior contratação da história do Fluminense, que custou seis milhões de euros (R$ 37,4 milhões na cotação da época) por 80% dos direitos do atleta. No entanto, o uruguaio foi superado por Rodrigo Castillo, que deixou o Lanús para o Tricolor por 10 milhões de dólares (R$ 51,7 milhões na cotação de março).

No entanto, uma negociação é considerada improvável. Além de Canobbio ser uma peça importante no elenco comandado por Zubeldia, o Lance! apurou que o Fluminense vê que o jogador mais valorizado em relação a sua chegada e cobraria mais do que pagou pelo atleta. Não existem propostas pelo uruguaio no momento.

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Apesar do desejo do River Plate, Canobbio se sente bem no Fluminense e não faria força para vestir a camisa do River Plate. Enquanto o Tricolor disputa a Libertadores e ocupa a 3ª colocação no Brasileirão, os argentinos estão na Copa Sul-Americana.

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