O Fluminense chega pressionado para o duelo contra o Independiente Rivadavia, nesta quarta-feira (6), pela Libertadores, e com dores de cabeça importantes para montar a equipe. O técnico Luis Zubeldía terá desfalques relevantes no meio-campo e ainda lida com incertezas físicas no elenco às vésperas da partida.

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A principal baixa é Facundo Bernal, suspenso após a expulsão na derrota para o Bolívar, na altitude de La Paz. O volante seria alternativa direta para a ausência de Martinelli, lesionado. O camisa 8 sofreu contusão no reto femoral da coxa esquerda e não deve retornar antes da parada para a Copa do Mundo. Sem os dois jogadores, o setor perde força física e marcação e organização. Zubeldía será obriado redesenhar o meio-campo em um dos jogos mais importantes da temporada.

A tendência é que o Fluminense vá a campo com Nonato, Hércules e Savarino no setor central. Nonato, porém, ainda busca ritmo após voltar recentemente de lesão e fez apenas sua primeira partida após longo período fora justamente contra o Internacional.

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Outra peça que pode aparecer é Lucho Acosta. Recuperado de lesão ligamentar no joelho esquerdo, o argentino voltou a treinar com o grupo, mas ainda não tem presença garantida. Caso seja relacionado, a expectativa é de utilização com minutos controlados, dificilmente como titular.

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Mudança no meio impacta o ataque

Diante do cenário e da necessidade de vitória, Zubeldía pode optar por um ajuste mais agressivo na frente. Existe a possibilidade de o Fluminense atuar com dois centroavantes, com John Kennedy e Castillo formando dupla.

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A ideia vem sendo trabalhada nas últimas partidas e tem respaldo no desempenho recente. John Kennedy cresce atuando ao lado de um homem de referência, enquanto Castillo ganha espaço dentro da área e se torna mais perigoso no jogo aéreo. Zubeldía vê os dois com características complementares

Com isso, o time pode abrir mão de um ponta — com Soteldo e Serna disputando a vaga — e utilizar Savarino com mais liberdade pelos lados e na criação, formando uma estrutura mais ofensiva, próxima de um 4-2-4.

Cenário 4-2-4

Fábio; Guga, Jemmes (Ignácio), Freytes e Renê (Arana); Hércules e Nonato; Savarino, Canobbio, John Kennedy e Castillo.

Cenário 4-3-3

Fábio; Guga, Jemmes (Ignácio), Freytes e Renê (Arana); Hércules, Nonato e Savarino; Serna (Soteldo) Canobbio e Castillo.

Fluminense joga pressionado

Os problemas de escalação chegam no pior momento possível. O Fluminense é o lanterna do Grupo C, com apenas um ponto, e precisa vencer fora de casa para seguir com chances reais de classificação. O grupo carrega um peso de resultados negativos e pode ver o trabalho da temporada em cheque caso não vença os argentinos, líderes do grupo. Caso consiga os três pontos, o Tricolor depende apenas de si para se classificar e ainda joga um balde de água fria na crise crescente.

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Serna, Savarino, Jemmes e Canobbio no treino do Fluminense no CT do Internacional (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

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