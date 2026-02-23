Martinelli comenta demissão de Diniz e reencontro do Fluminense com Arias

Após a primeira partida da semifinal do Carioca entre Fluminense e Vasco, Martinelli falou na zona mista com a imprensa. O jogador foi questionado sobre a demissão de Diniz e sobre o reencontro do Tricolor com Arias, jogador do Palmeiras e adversário da próxima partida.

— A gente tem que estar focado no nosso. O adversário tem que fazer o dele. Eu to focado no Fluminense — disse Martinelli, que ainda falou sobre o Palmeiras e Arias:

— A sequência de jogos é pesada. A gente vai estaudar o time deles, é uma grande equipe. Vamos ver os detalhes fortes, ver onde eles tem falhas. Agora ele (Arias) é um adversário, foi um companheiro nosso, mas agora é um adversário, com todo respeito. A gente tem que ir para fazer o nosso trabalho.

Martinelli trabalhou com Fernando Diniz entre 2022 e 2024. Juntos, conquistaram a Libertadores, o Carioca e Recopa. O volante era um dos jogadores mais cobrados pelo treinador, que sempre apontou o seu potencial. Nesse mesmo período, mais 2021 e 2025, Martinelli jogou ao lado de Arias no Tricolor.

Vitória do Fluminense

O Fluminense venceu o Vasco por 1 a 0 no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O Tricolor chegou a ter Facundo Bernal expulso no meio do segundo tempo, mas conseguiu segurar o resultado e leva a vantagem para a segunda partida. O gol da vitória tricolor foi marcado por Kevin Serna ainda no primeiro tempo.

O que vem por aí?

Antes do jogo da volta, que acontece no próximo domingo (1), o Fluminense tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor encara o Palmeiras no Allianz Parque, na próxima quarta-feira (24).

