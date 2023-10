- No segundo tempo, sim, faltou movimentação e variar o jogo. O jogo estava pedindo bolas mais longas e nós insistimos colocando Yony González e depois o Lelê para fazer um jogo mais direto. Quando tiramos Daniel e Alexsander, perdemos movimento na saída. Ficou um jogo mais na característica de avançar e ser mais direto, mas continuamos no mesmo jogo que fizemos no primeiro tempo. Foi um erro tático que cometemos e facilitou as ações do Bragantino - comentou Diniz.