Receita e dívida do Fluminense superam valor recorde de R$ 1 bilhão; veja o balanço

O Fluminense fechou 2025 com o maior faturamento de sua história: R$ 1,02 bilhão em receita total. O resultado veio acompanhado de superávit de R$ 51,5 milhões — o quarto ano consecutivo no azul — e de um aumento relevante no investimento em jogadores, dentro de um modelo que tenta equilibrar competitividade esportiva e reorganização financeira.

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Apesar do avanço, o Tricolor ainda convive com um passivo elevado, que gira em torno de R$ 1,04 bilhão. Internamente, porém, a avaliação é de que a dívida está sob controle, especialmente pela evolução da capacidade de arrecadação e pela mudança no perfil das obrigações.

De onde vem o R$ 1 bilhão?

O salto financeiro do Fluminense em 2025 tem explicação direta dentro de campo. A campanha internacional e a presença constante em fases decisivas impactaram significativamente as receitas, principalmente em premiações, que saltou para R$ 363 milhões. Na sequência aparecem os direitos de transmissão, com R$ 162 milhões, e a cessão de direitos econômicos de atletas, que gerou R$ 233 milhões. Outras linhas também cresceram, como patrocínios e licenciamento (R$ 132 milhões) e bilheteria e receitas de jogos (R$ 43 milhões).

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O aumento dessas receitas reforça uma tendência: o clube passou a depender menos de vendas de jogadores e mais de receitas recorrentes ligadas ao desempenho esportivo e à valorização da marca.

Dívida alta, mas com nova leitura

O passivo total do clube chegou a aproximadamente R$ 1,04 bilhão. O número chama atenção, mas o próprio balanço contextualiza esse valor. Parte significativa dessa dívida está ligada à compra de jogadores, o que altera a leitura do dado: trata-se também de investimento em ativos, e não apenas de obrigações financeiras. Sem considerar esses valores, o passivo gira em torno de R$ 812 milhões.

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Outro ponto importante é a correção dessas dívidas. Grande parte dos débitos é fiscal e atrelada à taxa Selic, o que faz o montante crescer ao longo do tempo por atualização monetária, mesmo sem novos compromissos sendo assumidos. Na prática, isso significa que o crescimento nominal da dívida não reflete necessariamente um descontrole, mas também a atualização monetária desses débitos e a mudança no perfil das obrigações, que foram alongadas para médio e longo prazo.

Um dos principais indicadores para entender esse cenário é a relação entre dívida e receita. Em 2019, a diferença entre o que o clube arrecadava e o que devia era de quase R$ 600 milhões. Em 2025, essa distância caiu para cerca de R$ 21 milhões, resultado de um crescimento de receitas em ritmo superior ao do passivo.

Investimento em jogadores

Outro ponto relevante do balanço é o aumento do investimento no futebol. Nos últimos anos, o Fluminense passou a atuar de forma mais agressiva no mercado, com cerca de € 59 milhões aplicados na compra de direitos econômicos de jogadores. Hoje, esse elenco é avaliado em aproximadamente € 110 milhões, indicando valorização significativa desses ativos.

Ao mesmo tempo, o balanço mostra evolução na geração de caixa. O Fluminense registrou o maior EBITDA de sua história, cerca de R$ 192 milhões, indicador que mede a eficiência operacional e a capacidade do clube de sustentar suas atividades. ￼

Apesar dos avanços, o relatório de auditoria aponta pontos de atenção. Há ressalvas relacionadas a provisões para contingências, registros contábeis e à necessidade de manutenção do equilíbrio financeiro no longo prazo. Além disso, o clube ainda apresenta capital circulante negativo, o que indica pressão no curto prazo. ￼

Dentro do próprio relatório de gestão, o discurso institucional reforça a ideia de continuidade de um processo. O clube associa os números ao crescimento esportivo recente, à consolidação de receitas e a medidas de reorganização financeira adotadas nos últimos anos, como renegociações de dívidas e acordos fiscais.

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