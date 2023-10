Diante do Botafogo, o zagueiro não conseguiu ter uma tarde muito feliz, sendo sacrificado no intervalo por Fernando Diniz, que precisava colocar seu time para frente com um resultado adverso e uma desvantagem de dois gols no placar. No entanto, o atleta vem sendo peça importante em um plantel para manter um nível alto do sistema defensivo do Time de Guerreiros.