CINCO PONTOS QUE MARCARAM A PARTIDA:



> GOL DO BOTAFOGO! Júnior Santos recebeu de Tchê Tchê, saiu cara a cara com Fábio, deixou o goleiro na saudade e abriu o placar no Maracanã



> É FOD@! Ele, ele, sempre ele! Tiquinho Soares! Aos 21 minutos, Júnior Santos comandou a jogada e arrancou para cima da defesa tricolor, trabalhando com Tiquinho. O camisa 9 dominou e, na saída de Fábio, tocou de cobertura para marcar um GOLAÇO no Maraca. Muita qualidade.



> UHH, JOHN KENNEDY! A melhor e mais clara chance de gol do Fluminense foi aos 47 do primeiro tempo, quando o jovem mandou um chutaço rumo à meta de Perri, mas a bola explodiu na trave.



> QUASE O TERCEIRO! Marlon Freitas recebe de Tchê Tchê, carrega a bola pelas costas da defesa tricolor, chega com muito perigo e acerta a trave. Passou perto!



> FÁBIO!!!! Luis Henrique recebeu em velocidade, invadiu a área e saiu de cara com o goleiro do Fluminense, que fez bela defesa. Grande temporada do Fábio