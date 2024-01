✈️ DE SAÍDA OU PODE SAIR

Nino (zagueiro)

André (meia): recebeu oferta do Liverpool em 2023 e deve ser vendido para o mercado inglês

Jhon Arias (atacante): recebeu proposta do Zenit em 2023 e pode deixar o elenco

Cristiano (lateral-esquerdo): retornou de empréstimo, mas não deve seguir com as presenças de Marcelo e Diogo Barbosa no elenco

Willian (atacante)

David Braz (zagueiro): tem contrato até o meio de 2024 e pode assinar pré-contrato com outro time

Lelê (atacante): Fluminense precisa exercer a compra em definitivo do atacante

Caio Paulista (lateral-esquerdo)