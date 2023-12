Não só dentro das quatro linhas o Fla-Flu é disputado. O Fluminense enviou ao Real Bétis, da Espanha, proposta pelo empréstimo de Luiz Henrique, e entra de vez na concorrência com o Flamengo, também interessado no jogador. As informações foram inicalmente publicadas pelo portal "ge" e pelo jornalista Venê Casagrande e confirmadas em apuração do Lance!.