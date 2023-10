A contagem regressiva está aberta: 27 dias separam o Fluminense do sonho da Glória Eterna. Antes de encarar o Boca Juniors, no entanto, o time de Fernando Diniz tem agenda cheia no Brasileirão e desafios para chegar à decisão nas melhores condições.



O primeiro compromisso é o clássico contra o Botafogo, às 16h deste domingo (8), no Maracanã. A partida é válida pela 26ª rodada do Brasileirão e tem relação direta com a parte de cima da tabela.



