SUB-15: Empate no tempo normal e vitória nos pênaltis



O Sub-15 do Fluminense, jogando pela décima rodada do Campeonato Carioca, ficou no 3 a 3 com o Flamengo no tempo normal e conquistou o ponto extra após vencer por 5 a 4 nos pênaltis. Invicto, o Tricolor vai a 28 e vira líder isolado da competição, desbancando o próprio rival rubro-negro.



A equipe comandada pelo técnico Felipe Canavan volta a campo no próximo sábado (14), quando enfrenta o Audax, às 15h, no Estádio Vale das Laranjeiras, em Xerém, pela 11ª e última rodada do Estadual.



