Em busca do título inédito da Libertadores, o Fluminense contará com o apoio da torcida do River Plate na decisão contra o Boca Juniors. A campanha do River em sua última conquista da Liberta, inclusive, tem semelhanças com o caminho do Flu até a final deste ano.



Fatos e curiosidades que aconteceram há cinco anos, em 2018, voltam a se repetir agora. Seria coincidência? Para os tricolores supersticiosos, tudo serve para apoiar a crença na conquista da Glória Eterna.



