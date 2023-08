- Importante vencer esse jogo hoje. Era um jogo de seis pontos pelo Brasileiro. Um jogo que dá confiança para terça-feira. Ganhar do Palmeiras que também está na busca pelo título do campeonato, que ainda não acabou, tem muitas rodadas - ressaltou. Em mais um jogo do Tricolor na temporada, Jhon Arias se destacou com qualidade para conduzir a bola, abrir espaço e municiar a linha de frente. Daniel teceu muitos elogios ao colombiano e citou que o jogador é "fora de série".