Compare Cano a Kaio Jorge, Pedro, Hulk, Vitor Roque e outros ‘9’ do Brasil
Argentio voltou a ser utilizado por Zubeldía
Germán Cano precisou de pouco tempo para mostrar que sua retomada no time titular do Fluminense pode ser definitiva. Após perder espaço com Renato Gaúcho, que em vários momentos priorizou Everaldo como referência no ataque, o argentino reassumiu a titularidade com a chegada de Luis Zubeldía. No clássico contra o Botafogo, no último domingo, anotou seu 20º gol em 2025, consolidando-se entre os maiores goleadores do país no ano.
A marca recoloca Cano em um patamar de protagonismo e o coloca em comparações com nomes como Kaio Jorge, Pablo Vegetti, Pedro e Hulk. Além da artilharia, os números apontam sua eficiência: com 4,9 finalizações para marcar um gol, ele aparece entre os mais precisos do cenário nacional.
Artilharia em 2025
- Pablo Vegetti (Vasco) – 24 gols em 49 jogos
- Germán Cano (Fluminense) – 20 gols em 44 jogos
- Kaio Jorge (Cruzeiro) – 20 gols em 36 jogos
- Flaco López (Palmeiras) – 19 gols em 49 jogos
- Hulk (Atlético-MG) – 16 gols em 44 jogos
Minutos participar de gols (gols + assistências)
- Pedro (Flamengo) – participa a cada 90 min
- Kaio Jorge (Cruzeiro) – a cada 100 min
- Gabigol (Flamengo) – a cada 113 min
- Flaco López (Palmeiras) – a cada 117 min
- Cano (Fluminense) – a cada 134 min
Menos finalizações para marcar
- Cano (Fluminense) – 4,9 chutes/gol
- Kaio Jorge (Cruzeiro) – 4,9
- Vegetti (Vasco) – 4,9
- Pedro (Flamengo) – 5,1
- Gabigol (Flamengo) – 5,3
Jogos como titular
- Vegetti (Vasco) – 47 jogos como titular
- Hulk (Atlético-MG) – 39
- Vitor Roque (Palmeiras) – 34
- Cano (Fluminense) – 34
- Kaio Jorge (Cruzeiro) – 32
- Yuri Alberto (Corinthians) – 31
Protagonismo no Fluminense
Mais do que números, a retomada de Cano tem peso simbólico. Artilheiro histórico do clube no século, ele volta a ser referência justamente no início da era Zubeldía. O novo treinador destacou que pretende explorar os diferentes perfis do ataque — Cano, Everaldo e John Kennedy —, mas deu sinais de confiança ao compatriota, que já respondeu com gol.
O desafio, agora, é manter a média para ajudar o Fluminense na reta final do Brasileirão, onde a equipe busca vaga na Libertadores, e na Copa do Brasil, com semifinal contra o Vasco em dezembro.
