Fluminense: saiba como está o processo de revitalização de Laranjeiras

Presidente do Fluminense Mário Bittencourt trabalha nos bastidores para dar andamento com a revitalização de Laranjeiras (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Desejo antigo do Fluminense, o Estádio de Laranjeiras está cada vez mais próximo de ter condições de passar por uma revitalização. No entanto, o clube precisa que a Prefeitura encaminhe um Projeto de Lei (PL) para a Câmara dos Vereadores para a venda do potencial construtivo da região.

Vereador reeleito no Rio de Janeiro e atual presidente da Câmara Municipal, Carlo Caiado explicou em que pé está o processo e quais os próximos passos em uma entrevista à Flu TV. O político espera que o PL seja votado e aprovado até o fim do ano.

- A Câmara Municipal está se colocando à disposição. Escreveu um PL que autoriza a transferência desse potencial construtivo para outros locais da cidade. Com esse potencial a ser vendido, esse recurso muito bem amarrado será investido na restauração das Laranjeiras e da ampliação do CT. Esperamos até o fim do ano aprovar essa lei. Obviamente depende de algumas medidas que respeitam a legislação. Tem que fazer audiência pública, depois tem que ter parecer das comissões permanentes da Câmara Municipal para que a gente leve para o plenário para ser votado.

Além da revitalização do complexo das Laranjeiras, Mário Bittencourt também afirmou que parte do dinheiro da venda do potencial construtivo seria usado para concluir as obras do Centro de Treinamento Carlos Castilho. Embora a parte do futebol esteja pronta, o presidente espera fazer a parte de hotelaria e os quartos dos atletas no local.

Nesse Projeto de Lei encaminhado para a Câmara dos Vereadores, a Prefeitura deve definir o valor do potencial construtivo a ser vendido, mas também as regiões específicas da cidade para onde ele será transferido.

Eduardo Paes ajuda o Fluminense na reforma de Laranjeiras (Mateus Bonomi/AGIF)

Prefeito reeleito no Rio de Janeiro, Eduardo Paes também comentou sobre o andamento do processo e espera contribuir com o Fluminense. Além disso, o político ressaltou que recursos públicos não serão destinados para a revitalização de Laranjeiras.

- Você tem um terreno muito valorizado nas Laranjeiras. Se não fosse o tombamento do estádio, da sede das Laranjeiras, você poderia construir prédios. Como aquilo foi tombado, o Fluminense foi cerceado do direito de usar na plenitude o terreno que lhe pertence. A gente vende esse potencial construtivo para outras áreas da cidade, uma forma de você dar recursos para o clube sem que esses recursos sejam de impostos pagos pelo cidadão. É uma maneira inteligente, com recursos privados, de ajudar o Fluminense.

O Fluminense tem o projeto da reforma de Laranjeiras concluído, embora dependa dos recursos privados para iniciar as obras. O clube espera conseguir mandar jogos de menor apelo, como partidas de estadual, no local.