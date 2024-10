Fluminense pode ter reforços na zaga para clássico contra o Flamengo

Mano Menezes tecnico do Fluminense durante partida contra o Cruzeiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Pedro Brandão , supervisionado por Lance! • Publicada em 06/10/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense respira aliviado, fora da zona de rebaixamento, após vencer o Cruzeiro e os tropeços de Corinthians e Vitória. Agora, com a pausa para a Data Fifa, o Tricolor volta sua atenção para o confronto contra o Flamengo. O Clube das Laranjeiras pode ter retornos de jogadores, que estavam no departamento médico, importantes para essa partida.

O maior ganho que pode acontecer para o Fla-Flu é Thiago Silva. Após ter se lesionado contra o Atlético-MG no Maracanã, o jogador chegou a jogar no sacrifício na Arena MRV, mas ficou de fora da partida contra o Cruzeiro. Com a pausa para a Data Fifa e o próximo compromisso somente no dia 17, o Monstro deve ter tempo suficiente de recuperação.

Thiago Silva pode retornar à zaga do Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Além de Thiago, o retorno de Ignácio não é descartado. O zagueiro fazia boa partida contra o Vasco, ainda em agosto, quando se machucou e foi substituído. O jogador teve que se submeter a uma artroscopia no joelho por conta da lesão no menisco.

Apesar de o Fluminense não ter indicado um tempo de recuperação completa para Ignácio, pode-se traçar um paralelo com a duração da ausência de Diogo Barbosa, que teve problema parecido e também operou o joelho. Diogo fez cirurgia no dia 14 de agosto e retornou no dia 18 de setembro, contra o Galo. Ignácio operou no dia 26 de agosto. Caso o tempo de recuperação seja similiar ao de Diogo, é possível que o zagueiro esteja disponível para o clássico, no dia 17 de outubro.

Ignácio pode retornar à zaga do Fluminense (FOTO: DE MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC)<br>