Como foram os últimos anos de Everaldo, reforço do Fluminense?

Novo reforço do Fluminense, Everaldo defendeu a camisa do Bahia desde o início de 2023 quando decidiu sair do Japão e retornar ao Brasil. O atleta foi peça fundamental na reconstrução da equipe comandada por Rogério Ceni e peça importante na campanha que levou o Tricolor à Libertadores.

Nesse período, Everaldo era titular no Tricolor, mas perdeu espaço com as chegadas de Lucho Rodríguez, na metade de 2024, e Willian José, no início de 2025. Ainda assim, o veterano apresenta bons números no início da temporada.

Everaldo em 2023

Após três anos no Kashima Antlers, do Japão, Everaldo chegou no Bahia e participou de 60 jogos em sua primeira temporada pelo clube nordestino. Nesse período, o atleta contribuiu com 20 gols e cinco assistências.

O atleta teve papel fundamental na luta contra o rebaixamento do Tricolor no Campeonato Brasileiro, tendo garantido diretamente oito dos 44 pontos conquistados por sua equipe na competição. O centroavante também foi artilheiro e campeão do Campeonato Baiano.

Everaldo em 2024

Na última temporada, Everaldo sofreu com uma queda de rendimento, o que fez com que o Bahia fosse ao mercado se reforçar visando a Libertadores. Em 58 partidas disputadas, o atacante marcou apenas 11 gols e contribuiu com seis assistências. Ainda assim, o jogador foi o 14º maior goleador do Brasileirão 2024.

Chegada de Everaldo no Fluminense

Embora não tenha feito um grande 2024, Everaldo faz um bom início de temporada, tendo marcado três gols em cinco partidas disputadas. Sem muito espaço no Bahia devido a chegada de Willian José e a preferência de Rogério Ceni por Lucho Rodríguez, o atleta optou por uma mudança.

Essa troca também é positiva para o Fluminense, que buscava um atacante no mercado após as saídas de John Kennedy por empréstimo ao Pachuca e Kauã Elias, que foi vendido ao Shakhtar Donetsk. Com isso, Everaldo chega para disputar posição com Germán Cano no Tricolor.